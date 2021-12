Eindrapport Alfa Romeo: Door het Italiaanse ijs gezakt

Het Formule 1-seizoen van Alfa Romeo

Rapportcijfer: 5,7

Het was ondanks de hoge verwachtingen een beetje de vraag hoe Alfa Romeo voor de dag zou komen in 2021. Sinds de overname van Sauber in 2019 heeft de Italiaanse formatie al de beschikking over de coureurs Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi en dat bleef voor dit seizoen onveranderd. Het vuur bij Raikkonen leek al een tijd gedoofd, maar de Fin besloot toch nog een jaar vast te plakken aan zijn toch wel imposante loopbaan. Giovinazzi was als jonge coureur het meest hongerig naar een goed resultaat.

De Alfa Romeo C41 werd dit seizoen met name aan de voorzijde flink aangepakt. De Italiaanse formatie besloot zijn tokens te besteden aan het aanpassen van de neus. Giovinazzi verklapte dit nog voordat de nieuwe wagen een meter had gereden. In Bahrein mocht de C41 voor het eerst aan de tand gevoeld worden en met succes. De wintertests in Bahrein bracht Alfa Romeo een goed gevoel. Met name de concurrentie dacht dat zij wel eens de verrassing van 2021 konden worden. Alfa Romeo was qua afgelegde aantal ronden de productiefste renstal in Bahrein. Giovinazzi vond de auto beter reageren dan zijn voorganger. Zijn Finse teamgenoot meldde dat Ferrari ook een stap had gemaakt met de power unit. Alle ingrediënten voor een sterk seizoen leken dus aanwezig.

Niet hoger dan negende

Meteen na de openingsrace in Bahrein, waarbij Alfa Romeo nipt punten misliep, riep teambaas Frederic Vasseur dat ze de aansluiting had gevonden bij het middenveld. Volgens de Fransman was het pakken van punten slechts een kwestie van tijd. In de vijfde Grand Prix van het jaar in Monaco kwamen de eerste binnen. Giovinazzi stuurde zijn C41 naar een tiende plek. Het werd bijna een dubbele puntenfinish, want Raikkonen kwam als elfde over de meet. De Fin eindigde een race later in Baku wel in de punten. Daarmee stond de teller na zes Grands Prix op twee stuks.

Vanaf toen werd er door de Italianen weinig progressie meer gemaakt. De grootste tik van het seizoen kwam toen Williams na de Grand Prix in Hongarije Alfa Romeo voorbij stak in de stand bij de constructeurs. Het was Raikkonen die voor Alfa Romeo zo nu en dan nog wel eens punten scoorde, maar Giovinazzi eindige steevast buiten de top-tien. Pas in Saudi-Arabië kon de Italiaanse coureur punten toevoegen door negende te worden. En ondanks het missen van twee Grands Prix door een coronabesmetting, eindigde Raikkonen alsnog boven zijn teamgenoot in de eindstand. Overigens viel reservecoureur Robert Kubica in voor de Fin tijdens de Nederlandse en Italiaanse Grand Prix.

Wisseling van de wacht

Halverwege juli liet Vasseur doorschemeren dat het nog niet zeker was of Raikkonen en Giovinazzi nog wel van de partij zouden zijn bij Alfa Romeo in 2022. Geruchten gingen dat Mercedes-coureur Valtteri Bottas in gesprek zou zijn met de Italianen. Begin september kondigde Raikkonen - niet geheel onverwachts - aan de Formule 1 te verlaten en niet veel later werd landgenoot Bottas bevestigd. Steeds duidelijker werd dat Alfa Romeo zijn oog had laten vallen op Alpine-junior Guanyu Zhou om plaats te nemen naast Bottas. Kort na de Grand Prix van Brazilië werd de Chinees bevestigd en dus stond Giovinazzi met lege handen, dit tot grote ergernis van de Italiaan. Vasseur liet op zijn beurt aan Motorsport.com weten niet gediend te zijn van dergelijke uitspraken. De sfeer werd er niet beter op.

Het grijze muisje van 2021

Op de baan was Alfa Romeo in 2021 het grijze muisje. Echt denderende resultaten werden niet geboekt en het gedroomde podium van Giovinazzi bleef uit. Het team eindigde uiteindelijk met acht punten als negende en een-na-laatste in de eindstand. Het hielp ook niet mee dat Raikkonen - al dan niet op een humoristische wijze - liet weten klaar te zijn met het racen in de Formule 1. In Hinwil hoopt men dat door het aantrekken van Bottas en Zhou er weer een frisse wind gaat waaien bij Alfa Romeo. Dat is ook hoog tijd. Het jaar 2021 was eentje om snel te vergeten. Met nieuwe technische reglementen op de plank en een vers rijdersduo, wordt het voor Alfa Romeo tijd om écht de stap naar de middenmoot te maken.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 6,0 Koen Sniekers 6,0 Niels Dijksterhuis 5,0 Bjorn Smit 5,5