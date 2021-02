Giovinazzi verklapt plan Alfa Romeo voor aangepast ontwerp neus

De afgelopen jaren waren er in het ontwerp van de neus van de Formule 1-auto’s twee stromingen te zien: Mercedes kiest al jarenlang voor een smalle, taps toelopende versie, terwijl de meeste teams na de reglementaire wijzigingen van 2017 met een bredere variant aan de start kwamen. In 2019 en 2020 zijn meer en meer teams echter overgestapt naar zo’n smalle neus, waardoor afgelopen seizoen alleen Williams, Ferrari en haar klantenteams Alfa Romeo en Haas met een brede neus reden. Komend seizoen is dat aantal nog kleiner, want afgaande op de woorden van Giovinazzi gaat Alfa Romeo met de introductie van de C41 ook overstappen naar een smaller exemplaar.

“De livery van de auto is erg mooi, maar de bijzonderheid zal aan de voorkant zitten. Hopelijk levert het ons een aantal tienden tijdwinst op”, vertelde Giovinazzi in gesprek met Sky Sport Italia. Het aanpassen van de constructie van de neus betreft een grote ingreep en Alfa Romeo heeft dus beide ontwikkelingstokens moeten inzetten om over te stappen op een smallere neus. Daarnaast kan de renstal ook rekenen op een nieuwe Ferrari-krachtbron. “Wat betreft de motor is alles nog een beetje onbekend, maar we hopen dat het ook op dit vlak beter gaat en dat we er meer plezier mee kunnen beleven.”

Giovinazzi begint in maart in Bahrein aan zijn derde seizoen in de Formule 1 en tevens zijn derde seizoen in dienst van Alfa Romeo. Tot dusver scoorde hij achttien WK-punten, waarvan hij er slechts vier behaalde in 2020. In 2021 hoopt hij een flinke stap voorwaarts te zetten, want tot nu toe is hij nog niet in de buurt gekomen van het verwezenlijken van zijn droom: “Mijn droom is om Alfa Romeo naar het podium te brengen en ik hoop dat dit lukt, maar daarvoor heb je een competitieve auto en geluk nodig en moet je hard werken”, weet Giovinazzi. “Dat laatste doen we ook, zelfs fysiek heb ik me zo goed mogelijk voorbereid. Ik hoop de best mogelijke auto te hebben voor de eerste race in Bahrein.”

Giovinazzi bereid sprintraces kans te geven

Daarnaast heeft de F1 Commission donderdag gesproken over de invoering van sprintraces bij een select aantal Grands Prix in 2021. De teams zouden ervoor open staan om in Canada, op Monza en in Brazilië te testen met dat afwijkende format voor een F1-weekend, dat lijkt op de opzet die de Formule 2 en Formule 3 tot en met 2020 hanteerden. Net als de teams is ook Giovinazzi bereid om het idee een kans te geven. “In de Formule 2 heb ik iets vergelijkbaars ervaren, maar toch was het anders. Desondanks heb ik geen problemen met dit idee. De F1 heeft altijd nieuwe dingen willen proberen en we zullen zien wat er gebeurt. Het zou in ieder geval mooi zijn om twee races op Monza te hebben, dat staat vast.”