Russell is geen onbekende bij Mercedes. De Brit werd een aantal jaren geleden opgenomen in het opleidingsprogramma van de Duitse formatie. In 2019 startte Russell met racen in de Formule 1 bij het team van Williams. Na drie sterke seizoenen mag hij de overstap maken naar het grote Mercedes. Button, die in 2009 kampioen werd bij Mercedes-voorloper BrawnGP, denkt dat Russell dit goed gaat oppakken.

Russell heeft zich al bewezen bij Mercedes Jenson Button

"Ik ken George best goed door mijn werk bij Williams. Ik heb gezien hoe hij dingen aanpakt. Het is een pientere gast en heeft echt de ene naar de andere meeting. Vooral op technisch vlak is hij sterk en hij bouwt het team echt om zich heen", zegt Button tegen onder andere Motorsport.com. Zelf is de voormalig McLaren-coureur ook teamgenoot geweest van Hamilton. "Hij [George] moet zichzelf blijven als hij naar dat team gaat. Het wordt niet alleen een team van Hamilton, maar van Hamilton én Russell. Dat is de sleutel voor de loopbaan van George. Het is belangrijk dat ze goed gaan samenwerken, maar dat George wel dezelfde behandeling krijgt. Bij Mercedes gaat hij dat ook wel ontvangen en dat gevoel moet hij ook krijgen."

George Russell, Mercedes F1 W11, Nicholas Latifi, Williams FW43 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Vorig jaar viel Russell in voor Hamilton tijdens de Grand Prix van Sakhir in Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen moest een weekend overslaan in verband met een coronabesmetting. Ondanks een dramatisch einde verliep de race voor Russell verder uitstekend en lag hij geruime tijd aan de leiding. Volgens Button heeft de jonge coureur zichzelf al bewezen bij de Duitse formatie.

"Ze gaan elkaar echt flink pushen", vervolgt Button. "Er is respect voor elkaar. Ik ben erg benieuwd naar de uitdaging [voor Russell]. Hamilton is nog nooit in deze positie geweest, waarbij een jonge rijder binnenkomt die zichzelf al bewezen heeft bij het team vorig jaar in Bahrein. De sfeer binnen het team gaat veranderen en het wordt interessant om te zien hoe Hamilton daar mee om zal gaan."

Russell vervangt de Fin Valtteri Bottas, die volgend jaar zijn kunsten gaat vertonen bij Alfa Romeo.