Giovinazzi haalt uit na vertrek bij Alfa Romeo: “Geld regeert”

Alfa Romeo maakte op dinsdag bekend dat Guanyu Zhou in 2022 zijn Formule 1-debuut gaat maken. Daarmee wordt hij de eerste Chinees die aan de start van een Grand Prix staat. Zijn promotie vanuit de F2 is mede mogelijk gemaakt door een flinke zak geld, een budget dat de huidige rijder Antonio Giovinazzi niet kon opbrengen. De Italiaan heeft op talent de weg naar de Formule 1 moeten bewandelen, zonder grote sponsors of investeerders achter zich. Op sociale media liet hij zich uit over de situatie en zijn naderende afscheid.

“F1 is emotie, talent, auto’s, risico, snelheid”, schreef Giovinazzi bij een foto waarop hij als kind in een speelgoed-Ferrari te zien is. “Maar als geld regeert, kan het meedogenloos zijn. Ik geloof in de verrassing van een onverwacht resultaat, van grote of kleine overwinningen die behaald worden door commitment. Als dit mijn eerste foto in een F1-auto was, dan moet de laatste nog genomen worden.”

Commerciële kansen in China

Alfa Romeo ontkent niet dat de commerciële kansen rond Zhou enorm aantrekkelijk zijn. Niet alleen voor het team, maar voor de sport als geheel. Teambaas Frederic Vasseur zei in gesprek met Motorsport.com: “Iedereen is enthousiast. Het is niet alleen Alfa Romeo, Orlen of een andere partij; je weet dat iedereen probeert om commerciële relaties met China aan te gaan. Dit is de beste manier om dat te doen. Het draait nog veel meer om het potentieel. Voor ons en voor onze sales-afdeling is dit een enorme kans. Daar gaan we mee aan de slag.”

De Formule 1 maakte recentelijk bekend dat de toekomst van de Grand Prix van China veiliggesteld is tot eind 2025. De toekomst van Giovinazzi daarentegen is onzeker. Hij is nog altijd lid van de Ferrari Driver Academy, dus mogelijk dat hij in die hoedanigheid als test- en reservecoureur aan de slag kan bij een F1-team. Deelname aan sportscar-races behoren ook tot de mogelijkheid, terwijl er ook opties in de Formule E lijken te liggen.