Vasseur reageert op kritiek Giovinazzi: “Duizenden dromen hiervan”

Na drie jaar moet Antonio Giovinazzi in 2022 plaatsmaken bij Alfa Romeo. De Italiaan kon nimmer een onuitwisbare indruk achterlaten en wordt volgend jaar vervangen door Formule 2-promovendus Guanyu Zhou. De Chinees wordt gesteund door een aantal vermogende investeerders en sponsors, wat zijn zaak zeker geen kwaad heeft gedaan. Giovinazzi haalde na de bekendmaking van het nieuws op social media uit: “F1 is emotie, talent, auto’s, risico, snelheid. Maar als geld regeert, kan het meedogenloos zijn.”

Vasseur sprak in de Motorsport.tv-show This Week with Will Buxton uitgebreid over de situatie. Gevraagd naar de uitspraken van Giovinazzi, antwoordde de teambaas: “Om eerlijk te zijn is het belangrijk voor hem om dit hoofdstuk af te sluiten, in elk geval dit seizoen, door goed te presteren op de baan. Ik heb zijn uitlatingen gezien. Om eerlijk te zijn ben ik geen groot fan van een dergelijke instelling, ook omdat het team hem de kans heeft gegeven om drie seizoenen in de F1 te rijden, net zoals Alfa Romeo hem die kans heeft gegeven. Duizenden rijders dromen hiervan. Nu krijgt hij andere uitdagingen voor de kiezen. Hij zal het in die andere uitdaging goed moeten doen, en misschien keert hij in de toekomst terug in de F1. Maar het is een kleine wereld en we moeten professioneel blijven.”

Bottas bij Alfa Romeo uit de schaduw van Hamilton

Voor 2022 kiest Alfa Romeo voor twee nieuwkomers: de ervaren Valtteri Bottas en rookie Zhou. Een ideale mix van ervaring en jeugdig talent, zo stelt de teambaas. Met name voor de Fin is een belangrijke rol weggelegd: “Valtteri wist op het moment dat hij bij ons tekende al dat het lastig zou worden om dezelfde resultaten te behalen als bij Mercedes. Aan de andere kant boden we hem iets anders: hij staat centraal in ons project en hij wordt de sleutelcoureur, en dat is zonder pessimistisch te zijn over Zhou. Bottas brengt de ervaring. Hij vormt de sleutel voor de ontwikkeling van onze auto en hij zal in de eerste races van groot belang zijn. Voor Valtteri was het belangrijk om zo’n positie binnen een team te hebben. Wanneer je teamgenoot bent van Lewis [Hamilton], weet je dat je het niet gemakkelijk krijgt. Je zult altijd wat in de schaduw van je teamgenoot staan. Dit is naar mijn mening een belangrijke stap in de loopbaan van Valtteri, ook al vechten we volgend jaar niet met Mercedes. De positie binnen het team is totaal anders. Voor hem, en voor zijn eigen perspectief, was dit een belangrijke stap.”

Het volledige interview bekijk je hieronder: