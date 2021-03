Russell ziet Alfa Romeo na test als ‘meest verrassende team’

In 2020 kwam Alfa Romeo opnieuw niet verder dan de achtste plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Die klassering behaalde het team ook in 2019, maar het puntentotaal lag verleden jaar een stuk lager dan daarvoor. Als reden daarvoor kon de Zwitserse renstal onder andere wijzen naar de Ferrari-krachtbron, die als gevolg van de schikking met de FIA flink wat vermogen miste. Daarnaast bleek de C39 zelf ook geen bolide waarin wonderen verricht konden worden, waardoor Giovinazzi en teamgenoot Kimi Raikkonen samen dan ook maar acht punten scoorden.

Vorig weekend maakte Alfa echter een prima indruk tijdens de wintertest in Bahrein. Met 422 ronden was het de meest productieve renstal van de driedaagse test, terwijl Raikkonen de vierde tijd van de week reed. Dat viel ook op bij Williams-coureur Russell, die in 2020 regelmatig de strijd aan kon gaan met de Alfa’s. “Kimi leek heel, heel snel. Daar moet ik hem credits voor geven”, vertelde de Brit na de test. “Hoewel ik nog dieper in de data moet kijken, zou ik op dit moment zeggen dat zij eruitzien als het meest verrassende team. Ik kan je eerlijk gezegd niet zeggen hoe wij ervoor staan in de vergelijking, maar op het oog zag Kimi er erg snel uit.”

Nieuwe Alfa-bolide beter dan voorganger

Zelf heeft Alfa Romeo ook het nodige vertrouwen getankt met het optreden tijdens de wintertest. Giovinazzi verklapte aan Motorsport.com dat de C41 ondanks de soms ietwat lastige omstandigheden goed te besturen was. “Ik ben blij met ons werk in Sakhir. Hoewel het slechts tests zijn, geloof ik dat de eerste indruk van de auto erg belangrijk is”, aldus de Italiaan. “Ondanks de lastige omstandigheden met de wind en het zand op de eerste dag had ik nooit echt een probleem. Zelfs in de moeilijke omstandigheden bleek de auto stabiel en kon je er met plezier in rijden. We zijn goed begonnen met deze auto en we kunnen tevreden zijn met het werk dat we in de aanloop naar het seizoen hebben afgeleverd.”

De verwachting was dat de F1-auto’s in 2021 zo’n tien procent van hun downforce zouden verliezen vanwege de ingrepen aan de vloer en diffuser. Daardoor zouden de rondetijden iets langzamer worden, maar Giovinazzi voelde dat de nieuwe Alfa beter is dan zijn voorganger. “De nieuwe reglementen en de nieuwe banden moeten de prestaties ietwat terugdringen, maar ik moet zeggen dat ik veel progressie heb gezien”, concludeert hij. “De voorkant van de auto reageert beter, vooral in langzamere secties, en het algemene gevoel is in alle soorten bochten positief. De krachtbron is ook beter geworden. Dat voelde je meteen en dit gaat ons een kans geven om dichter bij onze rivalen te komen.”