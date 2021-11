De definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Qatar

Na het bemachtigen van zijn 102de pole-position in de Formule 1 zal Lewis Hamilton zijn Mercedes op de allereerste startplek mogen parkeren voor de inaugurele Grand Prix van Qatar. De Brit had aanvankelijk Max Verstappen naast zich staan op de eerste startrij, maar de Limburger is vijf plaatsen teruggezet wegens het negeren van dubbele gele vlaggen in de kwalificatie. Het levert de Red Bull-coureur in Qatar de zevende startplaats op.

Door de gridstraf van Verstappen had Valtteri Bottas op kunnen schuiven naar de tweede startplek, ware het niet dat ook hij een gridstraf aan zijn broek heeft gekregen. De Fin heeft echter maar een enkele gele vlag genegeerd, waardoor hij 'slechts' drie plaatsen achteruit hoeft. Vanwege de girdstraf van Verstappen krijgt Bottas in feite een plekje cadeau, waardoor hij in de praktijk maar twee plaatsen achteruit gaat en de race als vijfde mag starten.

Gasly op eerste startrij

De grootste winnaar van het hele gridstraffenbal is de veroorzaker van de gele vlaggen in de slotfase van de kwalificatie. Pierre Gasly kwalificeerde zich namelijk als vierde in Qatar, maar zal de race door de gridstraffen van Verstappen en Bottas vanaf de eerste startrij mogen aanvangen, naast polesitter Lewis Hamilton. De Fransman start de race in tegenstelling tot de Mercedes-rijder op de zachtere band en zou daarmee tijdens de sprint naar de eerste bocht in het voordeel moeten zijn. Ook Fernando Alonso en Lando Norris - die de tweede startrij delen - vertrekken op het rood gemarkeerde rubber.

Carlos Sainz zal de race in Qatar als zesde mogen starten. Hij moest zich na afloop van de kwalificatie ook melden bij de stewards, maar het team van Ferrari kon aantonen dat de Madrileen voldoende vaart had geminderd voor de stilgevallen AlphaTauri van Gasly.

De volledige startopstelling voor de GP van Qatar