Bottas ontvangt gridstraf in Qatar na negeren gele vlag

Valtteri Bottas kwalificeerde zich zaterdag als derde voor de inaugurele Grand Prix van Qatar, maar de Fin werd na afloop - net als Max Verstappen en Carlos Sainz - nog op het matje geroepen door de stewards. Zondagmiddag lokale tijd mocht de Fin zich melden bij de FIA omdat hij in het laatste kwalificatiedeel een gele vlag zou hebben genegeerd. Deze werden op het rechte stuk gezwaaid voor de AlphaTauri van Pierre Gasly, die zijn auto met een lekke voorband op het rechte stuk had geparkeerd.

Bottas en Sainz zouden allebei een enkele gele vlag hebben genegeerd. In het geval van Verstappen ging het zelfs om dubbel gezwaaid geel. Minder dan twee uur voor de start van de race deden de stewards zondagmiddag als eerste uitspraak in de kwestie Bottas. De stewards zijn van mening dat hij niet genoeg snelheid heeft geminderd op het rechte stuk. De coureur gaf als verdediging aan dat hij de gele vlag helemaal niet heeft gezien, maar dat hij wel de AlphaTauri van Gasly zag staan op het rechte stuk.

Als gevolg van de overtreding heeft Bottas drie plaatsen gridstraf aan zijn broek gekregen. Het levert hem de vijfde startplek op voor de race, aangezien Max Verstappen (die zich als tweede had gekwalificeerd) vanwege het negeren van dubbele gele vlaggen vijf plekken gridstraf heeft ontvangen. Bottas krijgt daarnaast ook een strafpunt op zijn superlicentie, wat zijn totaal nu op vijf strafpunten brengt.

Sainz ontnapt aan gridstraf

In tegenstelling tot Bottas en Verstappen heeft Carlos Sainz geen gridstraf aan zijn broek gekregen., Ook de Spanjaard moest zich verantwoorden bij de stewards, maar het team van Ferrari kon aantonen dat de coureur uit Madrid op het bewuste punt waar met de gele vlag werd gezwaaid voldoende snelheid had geminderd. De stewards konden zich vinden in die uitleg, waardoor Sainz de race in Qatar als zesde mag aanvangen.