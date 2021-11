Vijf plaatsen gridstraf voor Verstappen voor negeren dubbel geel in Qatar

In de kwalificatie voor de eerste Grand Prix van Qatar klokte Max Verstappen de tweede tijd. In zijn tweede run van Q3 verbeterde de Red Bull Racing-coureur zijn snelste tijd nog, terwijl Pierre Gasly op start-finish tot stilstand kwam nadat hij zijn voorvleugel had verloren en een lekke voorband had opgelopen. Langs de baan werd gezwaaid met gele vlaggen, maar Verstappen kreeg op zijn stuur geen melding van gele vlaggen en reed op volle snelheid langs de gestrande AlphaTauri. Aanvankelijk leek hij daar mee weg te komen, totdat hij ’s avonds alsnog een uitnodiging kreeg voor een bezoek aan de stewards. Dat gold daarna om dezelfde reden ook voor Carlos Sainz en Valtteri Bottas.

Zondag moest Verstappen zich om 13.00 uur lokale tijd – dus 11.00 uur in Nederland – melden bij de stewards om tekst en uitleg te geven over het voorval. Daarna hadden zij nog even nodig om tot een definitief oordeel te komen en die viel uiteindelijk uit in het nadeel van de Nederlander. De stewards achten Verstappen schuldig aan het verbreken van artikel 2.5.5.b van Appendix H van de International Sporting Code van de FIA. Ook heeft hij zich niet gehouden aan artikel 7.2 van de Event Notes van de wedstrijdleider. Hij heeft vanwege het negeren van gele vlaggen een gridstraf van vijf plaatsen gekregen en vangt de GP van Qatar daardoor niet vanaf de tweede plek, maar vanaf P7 aan.

Verstappen en Red Bull Racing beargumenteerden dat het ontbreken van de gele vlaggen op de lichtpanelen en het stuur van de coureur én het ontbreken van een audiosignaal voor de rijder verzachtende omstandigheden waren. De stewards gingen daar niet in mee: “Appendix H legt de verantwoordelijkheid van het voldoen aan de vlagsignalen duidelijk bij de coureur. Hoewel het team beargumenteerde dat het uitschakelen van de gele sector in het marshallingsysteem van de FIA - wat 34 seconden voordat de coureur bij de gele vlaggen kwam gebeurde - betekende dat er vrij spel was, was het de verantwoordelijkheid van de coureur om de juiste actie te ondernemen bij het betreden van wat het vlaggebied met dubbel geel was.”

Bovendien gaf Verstappen bij de stewards toe dat hij de gestrande auto van Gasly aan de rechterkant van het circuit had gezien. “Bij het zien van een gestrande auto is het redelijkerwijs te verwachten dat er potentieel gevaar was en dat er waarschijnlijk gele vlaggen gezwaaid zouden worden en dat er daarom de juiste actie ondernomen had moeten worden.” Omdat het een overtreding onder dubbel geel betrof, krijgt Verstappen dus vijf plaatsen straf aan de broek. Valtteri Bottas werd ook op de bon geslingerd, maar hij hoeft slechts drie plaatsen in te leveren omdat zijn vergrijp onder enkel geel plaatsvond.