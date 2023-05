Voor één keer maakt het niet uit als je over een ‘GP2 engine’ beschikt, aangezien slechts 43 procent van de ronde vol gas is: het laagste percentage van het gehele seizoen. En McLaren hoeft zich weinig zorgen te maken over de overmatige drag van de MCL60, aangezien de gemiddelde snelheid onder de 170 kilometer per uur ligt. Ook imperfecte aerodynamische efficiëntie wordt in het prinsdom niet knalhard afgestraft. De iconische Grand Prix van Monaco is een buitenbeentje.

In de nauwe straten van Monte Carlo draait alles om mechanische grip. Als coureur moet je vertrouwen hebben in je remmen, een chassis hebben dat goed door de krappe bochten kan en vervolgens bij het uitkomen over een goede tractie beschikt.

Fernando Alonso liet eerder in het jaar weten dat er een totaal mislukte pitstop, een vleugje onbetrouwbaarheid of een crash nodig is om Red Bull Racing dit seizoen van de hoogste trede te houden. Volgens de voorspellingen zouden de weergoden in Monaco een handje kunnen helpen. Ondanks alle lof voor de indrukwekkende topsnelheid en stabiliteit van de RB19 in de snelle bochten: als er één circuit is waar Max Verstappen en Sergio Perez dit jaar kwetsbaar zouden kunnen zijn, dan is dat Monaco.

Wat zeggen de data?

In voorgaande jaren stond de Grand Prix van Spanje altijd vóór het raceweekend in Monaco op het programma. De prestaties in de bochtige, langzame laatste sector van het Circuit de Barcelona-Catalunya zeiden veel over de vermoedelijke prestaties in Monte Carlo. Op de huidige kalender zijn de twee races echter omgedraaid, waardoor er eerst 78 ronden door de Franse Riviera geracet moet worden voordat het circus afreist naar Spanje. Dat houdt in dat we elders op zoek moeten naar vergelijkingsmateriaal. Dat vinden we in Azerbeidzjan.

De tweede sector van het Baku City Circuit loopt van de 90-graden bocht 5 omhoog langs het kasteel tot de belangrijke bocht 16, waarna er min of meer een lange sprint richting de streep volgt. Het middelste deel van de ronde staat in het teken van lage snelheid, bochten in tweede en derde versnelling, en af en aan accelereren en afremmen. Een aantal rechte stukken zien we in deze vergelijking als de tunnelsectie in Monaco. Van alle circuits die tot op heden bezocht zijn, is dit met afstand het relevantste gedeelte om iets te kunnen zeggen over de verhoudingen in het aanstaande weekend.

Kijkend naar de tijden in de tweede sector tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, ziet het er goed uit voor Ferrari. Charles Leclerc claimde in Baku de pole voor zowel de sprintrace op zaterdag als voor de Grand Prix op zondag, met een marge van anderhalve tiende op de Red Bulls. Dat biedt perspectief voor zijn thuisrace. De Scuderia erkent echter dat het qua race pace tekort komt ten opzichte van de rivaal uit Milton Keynes. Ferrari rijderscoach Jock Clear: “We moeten achterhalen hoe we aan race pace kunnen winnen. We moeten onze hoed afnemen voor Red Bull en erkennen dat ze iets heel, heel slim doen. Die auto werkt heel erg goed in de race. We moeten mogelijk ook concluderen dat ze wat inleveren aan kwalificatiesnelheid om in de race zo snel te kunnen zijn. Daarom kunnen we met hen strijden, omdat ze in de kwalificatie niet optimaal zijn.”

Dus, als Leclerc in staat is om ditmaal niet voor zijn voordeur te crashen, kan hij onder droge omstandigheden rekenen op minimaal één hijgende Red Bull in zijn nek.

Positie Team Tijd 1 Ferrari 40,191s 2 Red Bull 40,335s 3 Aston Martin 40,645s 4 Mercedes 40,678s 5 McLaren 40,710s 6 AlphaTauri 40,835s 7 Williams 40,976s 8 Alpine 41,037s 9 Haas 41,152s 10 Alfa Romeo 41,257s

De verrassing van het seizoen tot nu toe, Aston Martin, was in de middelste sector in Baku nog eens drie tienden langzamer dan Red Bull. Het lijkt op basis van die tijden een pittige klus te worden om Fernando Alonso zijn eerste zege in tien jaar tijd te laten behalen. Toch kunnen de groene bolides een rol van betekenis gaan spelen. Hoewel het niet blijkt uit de sectortijd, zijn de nauwkeurigere GPS-data positief voor de AMR23. Wanneer we de snelste poging van Alonso op vrijdagmiddag naast de snelste ronden van Leclerc, Verstappen en Lewis Hamilton leggen, is de Aston bij de initiële acceleratie toonaangevend.

Bij het uitaccelereren van bocht 5, richting het kasteel, zet Alonso de toon door een goed werkende achteras. Het feit dat de Spanjaard daar de hoogste snelheid behaalt terwijl Aston Martin in Bahrein en Saudi-Arabië moeite had op de rechte stukken, wijst op een goede aerodynamische efficiëntie. Bovendien kon Alonso in de eerste races bij de hevige rempunten als een van de laatsten op de rem. Dat, in combinatie met efficiëntie en acceleratie, kan van Aston Martin een belangrijke uitdager maken.

We blijven nog even bij de telemetrie van Baku. Red Bull was het sterkste van entry tot exit bij de langzamere richtingsveranderingen, ook al was de exacte snelheid op de apex vaak 4 tot 5 kilometer lager dan van de concurrentie. Ferrari werd richting het einde van de rechte stukken ijzersterk. Mercedes voerde van deze teams alleen bij het uitkomen van bocht 15 de boventoon. De rode en zilveren bolides kunnen in Monaco echter sterker voor de dag komen.

Ferrari heeft de verbeterde achterwielophanging weliswaar uitgesteld tot Spanje vanwege de weersvoorspellingen in Imola en de kans op schade in Monaco, maar het team kwam in Miami in actie met een aangepaste vloer en diffuser. Dat moet in Monte Carlo nog wat tijd opleveren. Deze wijzigingen, vooral bedoeld om het chassis wat zachter te maken, zouden in Monaco de vruchten moeten afwerpen. Met name bij het accelereren, en wanneer de regen zou arriveren.

Mercedes is het grote vraagteken. Het sprintraceformat in Baku strafte de karakteristieke matige start van Mercedes tijdens de raceweekends af. De formatie was niet in staat om in de eerste en enige vrije training een goede afstelling te vinden. Daardoor liepen Hamilton en George Russell de rest van het weekend achter de feiten aan. En zie daar het gat van een halve seconde ten opzichte van Ferrari in de middelste sector.

Een traditioneler format speelt Mercedes meer in de kaart. Evenals de komst van de eerste grote upgrade. De W14 komt met conventionele sidepods, een herziene vloer en nieuwe voorwielophanging naar Monaco. Dat moet de klaagzang van de coureurs over de gebrekkige balans doen verstommen, of in elk geval verminderen. Hoewel het niet ideaal is om zo’n ingrijpende verandering voor het eerst te testen in Monaco, zal het zeker een verbetering moeten zijn. Teambaas Toto Wolff waarschuwde echter dat het geen wondermiddel is waarmee Mercedes van de ene op de andere dag plotsklaps meedoet om de zeges. Toch is de verwachting dat de formatie wat afknabbelt van de fikse achterstand.

Het verleden heeft in Monaco echter uitgewezen: hoe snel je auto ook is, er is geen garantie op succes. Een regenbuitje, een crash, een ongelukkige timing van een zo goed als zekere safety car of een mislukte pitstop: heel wat toppers hebben hun droom in rook zien opgaan door externe factoren.

