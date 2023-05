F1 Monaco: De uitzendingen van F1TV en Viaplay in één overzicht

De Formule 1 nam een week geleden de enige juiste beslissing door de Grand Prix van Emilia-Romagna af te gelasten. Het enorme drama wat zich in de regio afspeelt is vele malen belangrijker dan een Grand Prix. Toch gaat de sport gewoon door. Aankomend weekend staat de meest prestigieuze race van het seizoen op het programma: de Grand Prix van Monaco. Er zijn maar weinig races waar de meningen zo over verschillen: you love it or you hate it. Eén ding is zeker: spektakel gegarandeerd in de nauwe straten van het prinsdom.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 26 mei 2023

De eerste vrije training van het Grand Prix-weekend op Monaco staat op vrijdag om 13.30 uur op het programma. De uitzending van Viaplay begint om 13.25 uur. Het commentaar bij de training wordt verzorgd door Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen. Om 17.00 uur gaat de tweede trainingssessie op het iconische stratencircuit van start. Kort voor aanvang begint de uitzending. Het verslag komt ditmaal van de vaste F1-commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Direct aansluitend aan de tweede training vindt het praatprogramma Shakedown plaats. De uitzending begint om 18.05 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Ernest Knoors, Giedo van der Garde en Ruby van Buren in de studio. Zij bespreken de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1 en blikken vooruit op de rest van het raceweekend. Het programma duurt ongeveer een uur.

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Kwalificatie 11.05u - 11.55u Formule 1 Eerste vrije training 13.25u - 14.35u FIA F2 Kwalificatie 15.05u - 15.55u Formule 1 Tweede vrije training 16.55u - 18.05u Formule 1 Shakedown 18.05u - 19.00u Porsche Supercup Kwalificatie 18.40u - 19.35u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 27 mei 2023

Op zaterdag wordt de zeer belangrijke startopstelling voor de Grand Prix van Monaco bepaald. Voordat het zo ver is, wordt eerst nog een uur getraind. De coureurs komen om 12.30 uur nog een uur de baan op om de juiste afstelling te vinden. De uitzending van Viaplay begint om 12.25 uur en wordt van commentaar voorzien door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Om 15.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie. Presentatrice Amber Brantsen bespreekt met analisten Giedo van der Garde en Ernest Knoors vanuit de studio de belangrijkste momenten van het weekend tot nu toe. Gezamenlijk blikken ze vooruit op de aanstaande kwalificatie. Op het circuit verzorgt pitreporter Chiel van Koldenhoven interviews en brengt hij het laatste nieuws naar de huiskamers. Het liveverslag van de kwalificatie begint om 15.55 uur, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Na afloop van de sessie komen de belangrijkste rijders voor de camera bij Van Koldenhoven. In de studio worden de cruciale momenten van de sessie geanalyseerd.

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Sprintrace 10.55u - 11.50u Formule 1 Derde vrije training 12.25u - 13.35u FIA F2 Sprintrace 14.10u - 15.05u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u - 15.55u Formule 1 Kwalificatie 15.55u - 17.05u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.05u - 17.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 28 mei 2023

De Formule 1 is terug in Europa en dat betekent dat er weer op de gebruikelijke tijd wordt geracet. De Grand Prix van Monaco begint zondagmiddag om 15.00 uur. De voorbeschouwing van Viaplay is vanaf 14.00 uur te zien. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Giedo van der Garde en Ernest Knoors. Vanuit de studio blikken zij vooruit op de naderende actie en worden de belangrijkste punten van het weekend besproken. Op locatie is pitreporter Chiel van Koldenhoven voor het laatste nieuws en interviews vanuit de paddock. Om 14.55 uur begint het liveverslag, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij worden bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Virtual Race Room. Na afloop van de race wordt de podiumceremonie uitgezonden. Van Koldenhoven haalt de belangrijkste rijders voor zijn camera. De analisten in de studio bespreken de belangrijkste momenten van de race.

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Hoofdrace 07.55u - 08.50u FIA F2 Hoofdrace 09.35u - 10.45u Porsche Supercup Race 11.50u - 12.40u Formule 1 Voorbeschouwing 14.00u - 14.55u Formule 1 Grand Prix van Monaco 14.55u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u - 17.45u

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Monaco 2023

Wie in Nederland naar de Formule 1 wil kijken en geen abonnement heeft bij Viaplay, kan terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1. Alle actie van het Grand Prix-weekend in Monaco is live en on demand te volgen: de F1, Formule 2, Formule 3 en het openingsweekend van de Porsche Supercup. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar. De maandelijks opzegbare variant kost 7,99 euro.

Met F1TV heb je ook toegang tot extra features om de sport beter te volgen: livetiming, driver tracker en je kunt onboard meekijken en -luisteren met alle coureurs. Het commentaar bij de sessies is in diverse talen beschikbaar: Nederlands van Viaplay, Engels, Duits, Spaans, Frans en Portugees. Rond de kwalificatie en de race is een uitgebreide voor- en nabeschouwing te zien. Internationale experts bespreken vanaf het circuit in Imola de belangrijkste onderwerpen uit de Formule 1-paddock. Verder zijn er interviews te zien, evenals achtergronden en analyses van de belangrijkste momenten van het weekend. De voor- en nabeschouwing zijn enkel in het Engels beschikbaar.

Uitzendingen vrijdag 26 mei

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Kwalificatie 11.10u - 11.50u Formule 1 Eerste vrije training 13.30u - 14.30u FIA F2 Kwalificatie 15.10u - 15.50u Formule 1 Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Porsche Supercup Kwalificatie 18.45u - 19.15u

Uitzendingen zaterdag 27 mei

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Sprintrace 11.00u - 11.45u Formule 1 Derde vrije training 12.30u - 13.30u FIA F2 Sprintrace 14.15u - 15.05u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u - 16.00u Formule 1 Kwalificatie 16.00u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u - 17.30u

Uitzendingen zondag 28 mei

Klasse Sessie Uitzendtijden FIA F3 Hoofdrace 08.00u - 08.50u FIA F2 Hoofdrace 09.40u - 10.45u Porsche Supercup Race 11.55u - 12.30u Formule 1 Voorbeschouwing 14.00u - 15.00u Formule 1 Grand Prix van Monaco 15.00u - 17.00u Formule 1 Nabeschouwing 17.00u - 17.40u