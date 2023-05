Charles Leclerc kent tot op heden een behoorlijk tegenvallend Formule 1-seizoen. De Monegask staat na vijf Grands Prix met 34 punten op de zevende plaats in het kampioenschap. Ferrari heeft met de SF-23 een teleurstellende auto gebouwd, die het tempo van Red Bull Racing en Aston Martin in ieder geval niet kan bijbenen. Zo nu en dan matcht de wagen de snelheid van Mercedes, maar tot op heden weet Leclerc niet imponeren. Hij bezocht één keer het podium en viel al twee keer uit. In Miami crashte hij zowel op vrijdag als zaterdag. Dat ligt volgens Mario Andretti aan het feit dat de Monegask over tegenvallend materiaal beschikt en niet aan Leclerc zelf.

"Doe hem niet te kort", zegt Andretti tegen PlanetF1. "Wat ik zo leuk vind aan Charles, is dat hij ontzettend zijn best doet. Zelf staat voor mij vast dat er iets mis is met het materiaal. Hij probeert iets uit de auto te halen wat er nu niet is. Zo zit het. Je moet hem niet de schuld geven. De waarde van Charles Leclerc is ontzettend groot. Hij kan het. Ik zie hem als een potentiële wereldkampioen met het juiste materiaal. Hij weet zelf ook wel dat hij soms fouten maakt, dat weet ik zeker. Ik weet ook zeker dat hij zichzelf daar dagelijks voor straft. Ik denk zelf dat hij niet kan wachten om weer in de auto te stappen om zichzelf van die pijn te verlossen. Het is met name frustratie, dus doe hem niet te kort. Hij heeft onwijs veel talent."

Op dit moment wordt er flink gespeculeerd over de toekomst van Leclerc. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet zich in Baku ontvallen dat de Ferrari-coureur op de radar staat, daar komt bij dat er ook hevige geruchten zijn over een transfer van Hamilton naar Ferrari. Volgens Andretti heeft Leclerc ook weinig keus verder. "Waar moet hij naartoe?", gaat de Amerikaan verder. "Er zijn geruchten dat als Lewis zou stoppen, Mercedes hem op het oog heeft. Ik was in ieder geval dan daar naartoe gegaan. Op dit moment mist Ferrari iets. Dat is jammer, want F1 heeft Ferrari nodig. Het is geweldig als Ferrari vooraan competitief is, maar op de een of andere manier missen er enkele elementen. Ik weet niet wat het is. Ik zie Ferrari in ieder geval graag vooraan en vechten voor de leiding."

Video: Charles Leclerc crasht tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami