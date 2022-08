Alpine F1 Team sluit terugkeer Ricciardo niet uit

Het zijn rumoerige dagen bij het Alpine F1 Team. Op maandagochtend maakte Aston Martin bekend dat Fernando Alonso komend jaar de plek inneemt van de afzwaaiende Sebastian Vettel. Dit bericht kwam zeer onverwachts voor Alpine. Op dinsdagavond maakte de Franse formatie bekend dat Oscar Piastri, al enkele jaren lid van het eigen opleidingsprogramma, komend jaar zijn F1-debuut gaat maken. De Australiër zou echter al een akkoord hebben bereikt met McLaren en liet weten helemaal niet voor Alpine te willen gaan rijden. De verwachting is dat er de komende weken een juridisch steekspel gaat plaatsvinden om te bepalen waar Piastri naartoe gaat.

Mocht de Formule 2-kampioen inderdaad verkassen naar Woking, dan gaat dat ten koste van Daniel Ricciardo. De Australiër wordt in dat geval weer een zeer aantrekkelijke optie voor Alpine. In 2019 en 2020 reed de coureur uit Perth ook al voor de formatie uit Enstone. Destijds besloot hij al vroeg in zijn tweede jaar te vertrekken naar McLaren, terwijl het toenmalige Renault een langetermijnplan rondom de coureur had opgesteld. Het vertrek viel niet in goede aarde bij Renault. Hoewel het teammanagement sindsdien flink op de schop is gegaan, zou dat verleden nog een rol kunnen spelen in het beslissingsproces. Met name Renault Group-baas Luca de Meo zou zeer verbolgen zijn over het handelen van Ricciardo.

Teambaas Otmar Szafnauer heeft er minder moeite mee, zo laat hij aan onder meer Motorsport.com weten: “Kijk bijvoorbeeld eens naar Fernando. Hij komt en gaat. Dat geldt ook voor andere rijders. Ik denk niet dat er een probleem is. We moeten ons focussen op de plannen die we hebben voor de komende jaren. We moeten ervoor zorgen dat we dat plan voortzetten met de best mogelijke rijder. Er zijn wat opties.”

De zaak Button

Mocht de kwestie-Piastri uitmonden in een juridisch gevecht waarbij de Australiër in 2023 toch voor Alpine zou moeten rijden, voorziet de teambaas geen problemen. Hij vergelijkt het met Jenson Button in 2005, die naar Williams leek te verkassen maar na een juridische strijd toch bij BAR bleef. “Ik loop lang genoeg rond. Toen Jenson tekende bij Williams en bij BAR moest blijven, was er totaal geen probleem. Oscar is natuurlijk anders dan Jenson. Hopelijk gaat het niet die kant op. Ik heb vaker gezien dat een rijder onterecht voor een ander team heeft getekend en toch terug moest naar het team waarbij hij in eerste instantie getekend had. Jenson deed het fantastisch bij BAR en heeft nooit meer voor Williams gereden.”