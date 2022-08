FIA op het punt strengere tests F1-rolbeugels af te ronden

Zhou Guanyu crashte heftig net na de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. De Chinees vloog over de kop, schoof richting de grindbak en belandde al vliegend in de hekken. De op de Alfa Romeo C42 gemonteerde rolbeugel werd weggevaagd door het ongeluk, omdat deze niet was berekend op de vrijgekomen krachten. Sindsdien hebben Alfa Romeo en de FIA nauw samengewerkt, terwijl ook andere F1-teams om feedback is gevraagd over mogelijke wijzigingen in de formulering van het reglement. Het onderwerp wordt woensdag besproken op een speciaal belegde vergadering van het technisch adviescomité van de FIA, onder leiding van hoofd single seaters Nikolas Tombazis.

Een mogelijke uitkomst is dat wordt afgestapt van het zogenaamde spike-concept dat tot nu toe was toegestaan. Alfa Romeo is het enige team dat dit ontwerp in 2022 gebruikt. Eventuele wijzigingen in het reglement moeten zo snel mogelijk worden bevestigd, zodat de formaties voldoende tijd hebben om ervoor te zorgen dat hun chassis voor 2023 voldoet aan de strengere tests. Voor sommige teams kan dit een probleem opleveren. Vanuit kostenbesparend oogpunt overwogen sommige equipes om volgend seizoen met hun 2022-chassis door te gaan. Zij dienen dat besluit eventueel aan te passen.

Jan Monchaux, technisch directeur bij Alfa Romeo, bevestigde in het Franse Grand Prix-weekend dat de renstal nauw samenwerkt met de internationale autosportbond. "De analyse hiervan is nog gaande. We werken sinds dag één samen met de FIA om het ongeluk te reconstrueren en zo goed mogelijk te beoordelen", liet hij aan Motorsport.com weten. "Dit is geen eenvoudige taak, gezien de krachten die erbij komen kijken. Vooralsnog zijn de interne onderzoeken nog niet afgerond. Ik kan niets naar buiten brengen. Mocht iemand dat doen, dan is het de FIA. De FIA heeft ook bij andere teams om feedback gevraagd. Dit hebben ze gedaan door hun rolbeugels te onderwerpen aan verschillende belastingen, om beter te begrijpen waar er ruimte is voor verbetering van de werking ervan."

De Alfa Romeo-chef legt uit dat er tijdens de tests druk wordt uitgeoefend op de voor- en achterkant van de rolbeugel, maar dat het glijden van Zhou een andere zaak was. "Bij een glijdende wagen ben je onderhevig aan de krachten die vlak zijn. Het is geen verticale impact. In de toekomst kan op dit vlak het een en ander gewijzigd worden. Ik denk zelf dat de FIA met een aantal nieuwe aanbevelingen en extra tests komt. Het is afwachten wat ze uit de feedback van andere teams halen."

James Key, de man die op technisch vlak bij McLaren de scepter zwaait, zegt dat de krachten die bij de crash van de Alfa Romeo-coureur vrijkwamen ongekend waren. "Ik snap dat het erg ingewikkeld is om hier de belastingen uit af te leiden", zegt de Brit. "Maar de FIA werkt er ongetwijfeld hard aan om teams van nieuwe tests te voorzien. Het was een vrij angstige situatie met unieke omstandigheden. Op het gebied van veiligheid levert dit altijd nieuwe conclusies op. Dat is precies wat de teams en de FIA voor volgend jaar al aan het bespreken zijn. Ik vermoed dat we een vorm van extra laterale tests of iets dergelijks gaan krijgen. Daar moeten we in 2023 dus aan voldoen."

Video: Zhou Guanyu crasht snoeihard tijden Britse Grand Prix