Alpine bevestigt Piastri voor F1-seizoen 2023, maar twijfels blijven

Lange tijd stond Alpine voor een dilemma met betrekking tot het tweede F1-zitje voor 2023. Daar waar Esteban Ocon over een doorlopend contract beschikt, had het team met Fernando Alonso en Oscar Piastri twee geschikte kandidaten in huis om de teamgenoot van de Fransman te worden. Aanvankelijk werd verwacht dat de tweevoudig wereldkampioen zou aanblijven en dat de Formule 2-kampioen van 2021 zou worden uitgeleend aan een ander team. Met dank aan het vertrek van Sebastian Vettel bij Aston Martin aan het eind van 2022 loopt het echter anders. Alonso werd daags na de GP van Hongarije aangetrokken als vervanger van de Duitser en dat heeft de deur geopend voor Alpine om Oscar Piastri vast te leggen.

"Oscar is een zeldzaam talent", zegt Alpine-teambaas Otmar Szafnauer. "We zijn meer dan trots dat we hem door de lastige weg in de opstapklassen hebben geloodst en gesteund. In de afgelopen vier jaren hebben we hem zien ontwikkelen en rijpen tot een coureur die meer dan geschikt is om de stap naar de Formule 1 te maken. Als onze reservecoureur heeft hij kennisgemaakt met het team op het circuit en in de fabriek. Tijdens het testen heeft hij zijn volwassenheid en snelheid getoond om zijn promotie naar het tweede stoeltje naast Esteban Ocon veilig te stellen. Samen geloven we dat het duo ons de continuïteit geeft die we nodig hebben om ons doel op de lange termijn te bereiken: strijden om zeges en kampioenschappen."

Interessant genoeg bevat het persbericht van Alpine waarin de bevestiging wordt aangekondigd, geen quote van de Australiër zelf. Wat de theorieën dat nog niet alles in kannen en kruiken is of was verder heeft gevoed. Eerder op de dinsdag legde Szafnauer uit dat de ploeg niet meteen een deal sloot met Piastri omdat bepaalde zaken nog niet helemaal geregeld waren. Daarnaast heeft manager Mark Webber naar verluidt ook proberen een deal te regelen bij McLaren, waar Piastri eventueel Daniel Ricciardo zou vervangen. "Oscar en zijn kamp overwegen hun opties, wat dat ook mag inhouden", zei Szafnauer eerder. De Roemeen voegde daaraan toe dat de contractuele afspraken met Piastri inhielden dat het team te allen tijde een beroep op de Australiër kon doen voor 2023. "Ik weet dat hij contractuele verplichtingen met ons heeft", ging de teambaas verder. "Wat wij ook doen met hem, wij zijn onze verplichtingen het hele jaar al nagekomen. Die verplichtingen lopen door tot en met 2023. Mogelijk 2024, mochten sommige opties gelicht worden."

De Alpine-chef meldt dat die verplichtingen onder meer inhielden om Piastri reservecoureur te maken en hem een aanzienlijke hoeveelheid tijd in de auto van vorig F1-seizoen te zetten. "We zitten met dat programma van 5000 kilometer ruim over de helft. Dat is niet onbelangrijk in de voorbereidingen op een race volgend jaar. Ook qua vrije trainingen en simulatiewerk hebben we aan beide kanten aan die verplichtingen voldaan. Hij heeft gepresteerd en wij ook. Wij hebben een geldig contract met hem voor 2023. En als we de optie lichten: ook voor 2024. Ik weet niet wat hij met McLaren heeft gedaan. Ik ben daar niet van op de hoogte."

Op basis van zijn palmares heeft Piastri een plekje in de Formule 1 meer dan verdiend. Na zijn autosportdebuut in 2016 belandde de Australiër in 2018 in de Formule Renault Eurocup, de klasse waarin hij in 2019 kampioen zou worden. Het bleek de start van een trilogie aan titels, want als rookie legde Piastri in 2020 beslag op de Formule 3-titel en een jaar later pakte de debutant ook het kampioenschap in de Formule 2. Op dat moment had de 21-jarige coureur uit Melbourne al een plekje in het opleidingsprogramma van Alpine, maar met Alonso en Ocon had dat team al twee coureurs onder contract voor 2022. Zodoende moest Piastri dit jaar genoegen nemen met een rol als reservecoureur, terwijl Alpine wel een uitgebreid testprogramma met de 2021-bolide voor hem opzette. Hij verschijnt in 2023 wel goed voorbereid aan de start van zijn eerste Formule 1-seizoen.

