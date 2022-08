Max Verstappen kreeg in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije te maken met malheur met de motor. Dit betekende dat de regerend wereldkampioen genoegen moest nemen met de tiende plek op de startopstelling. De strategiesimulaties van Red Bull Racing gaven vervolgens aan dat meer dan een vijfde eindpositie in de race niet mogelijk was. Maar door 'perfecte' omstandigheden kwam alles samen en eindigde hij uiteindelijk vooraan.

Hieronder de vijf sleutelmomenten die Verstappen en Red Bull hielpen in de jacht op Ferrari en Charles Leclerc, wat uiteindelijk een mokerslag voor de Italianen werd.

Het weer

De start van de Hongaarse Grand Prix. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De Formule 1 maakte zelden een weekend mee waar de temperatuur zo sterk veranderde als in Hongarije. Van snikhete temperaturen tot wel 34 graden op vrijdag, waarin Ferrari ijzersterk was, tot een kille 21 graden met wolken en motregen op zondag. Naast de grote daling in temperatuur werd door de regen op zaterdag ook alle grip en rubber van de baan weggespoeld. Dit had een grote invloed op de prestaties van de auto's en banden op het asfalt.

Ferrari had tijdens de race moeite om het rubber op temperatuur te krijgen, wat ervoor zorgde dat het team flink wegzakte. Diverse coureurs, waaronder Verstappen, merkten al vrij snel dat de harde band geen optie meer was. Red Bull besloot het initiële strategieplan, waarbij de huidige F1-kampioen op hard zou starten, in de prullenbak te mikken. In plaats daarvan ving de Nederlander de Grand Prix op zacht aan, wat uiteindelijk de beste keuze bleek. Op een warmere dag had de Red Bull-coureur wellicht wél op hard moet starten, zodat hij zolang mogelijk buiten kon blijven en de rest van het veld voorbij kon steken. In plaats daarvan had hij meteen al een bandenvoordeel en kon dus vol in de aanval.

Nieuwe technische reglementen maken inhalen mogelijk

Max Verstappen, Sergio Perez, George Russell en Kevin Magnussen in Hongarije. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Samen met Monaco, is de Hungaroring een van de meest technische en krappe circuits op de kalender. Dit betekent dat inhalen ontzettend lastig is. Dat is ook wat de strategiesimulaties van Red Bull vertelden. Verstappen zou met name in de eerste kwart van de race in verkeer vastzitten en daardoor tijd verliezen op de koplopers. Verstappen had op softs, waarop hij door het koele weer kon starten, een voordeel met de snelheid. Maar de nieuwe technische reglementen speelden ook een rol: inhalen ging dit keer veel eenvoudiger. In rondje zeven stoof Verstappen al de beide heren van Alpine voorbij, waarna hij achter Lewis Hamilton terechtkwam. De Brit en Nederlander knokten zich langs Lando Norris en dat betekende dat de Red Bull-coureur al achter de mannen van Mercedes en Ferrari zat.

De snelheid en strategie van Ferrari

Charles Leclerc maakt een pitstop. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De koele omstandigheden zorgden ervoor dat de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz de grootste moeite hadden met het tempo in de race. Deze problemen werkten in het voordeel van Verstappen. Ferrari liet beide heren op mediums starten, op een dag waarop de harde band dus geen geweldige band bleek. Het betekende dat de renstal zichzelf qua strategie al in een hoekje had geduwd. Dit maakte het alleen maar gevaarlijker. Aangezien alle topteams slechts twee setjes mediumbanden tot hun beschikking hadden, betekende dit dat de coureurs die op mediums begonnen met een tweestopper in de problemen zouden komen. De beste manier was om beide stints op mediums zolang mogelijk te rekken en daarna over te stappen op softs.

Ferrari dacht echter dat de baanpositie ten opzichte van Verstappen van groter belang was in de titelstrijd. De Italianen kozen er dus voor om Leclerc een ronde na de stop van de Nederlander ook binnen te halen en op hard zijn weg te laten vervolgen. Verstappen was naar mediums gewisseld. Omdat Leclerc met geen mogelijkheid temperatuur in die harde band kreeg, werd hij een makkelijk doelwit. Het zette de deur voor Verstappen wagenwijd open.

Max' geduld

Max Verstappen in actie tijdens de Hongaarse Grand Prix. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappens triomf in Hongarije was niet alleen te danken aan het weer, de strategie en de race pace van de Red Bull. Het is belangrijk om te vermelden dat ook Verstappens rijstijl uitmuntend was. In het verleden waren veel van zijn successen te danken aan een verbazingwekkende snelheid, agressieve inhaalacties en hier en daar een risico nemen. Hongarije was het perfecte voorbeeld van een veel rijpere Verstappen, die de genoemde punten combineerde en daarmee de juiste stappen zette.

Verstappens start is misschien wel de meeste voorzichtige ooit die van hem hebben gezien. In de eerste bocht zat hij ingesloten en leek daar niet veel risico te willen nemen. Teamgenoot Sergio Perez dook aan de buitenkant op, waardoor Verstappen het risico liep om achter Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen te blijven steken. Het tweetal verloor echter het momentum bij de exit van de eerste bocht, waarna Verstappen erlangs stoof.

Vervolgens bewaarde Verstappen zijn rust met de koppelingsproblemen en wachtte rustig tot het probleem onder controle was. Daarnaast raakte hij ook niet gefrustreerd door zijn keurige spin, kort nadat hij Leclerc voor een eerste keer had ingehaald. Op de vraag hoe deze overwinning zich verhoudt tot andere sterke zeges van Verstappen, zei teambaas Christian Horner: "Deze hoort bij de besten."

Gelukkige timing van de power unit-problemen

Max Verstappen in parc fermé na de kwalificatie. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Bij alle vaardigheden die in Hongarije aan bod kwamen, mag ook het element van puur geluk niet volledig buiten beschouwing worden gelaten. Verstappen moest dankzij een motorprobleem als tiende starten en zich naar voren zien te werken. Hoewel precieze details van het malheur niet gedeeld zijn, bevestigde het team dat de oorzaak aan kapot onderdeel lag. Deze kon ook niet op het circuit gerepareerd worden. Red Bull koos ervoor om de RB18 van Verstappen zondag te voorzien van een derde verse krachtbron. Horner zei na afloop dat het waarschijnlijk een geluk was dat het onderdeel in zijn laatste ronde van Q3 kapot ging. Stel dat deze het nog twee rondjes langer had volgehouden, dan het hem wellicht uit de race gehaald. "Gelukkig ging het in de kwalificatie stuk", zei Horner. "Mocht het twaalf kilometer langer hadden geduurd, dan was het op weg naar de grid stukgegaan."

Video: Motorsport.com blikt uitgebreid terug op de Grand Prix van Hongarije