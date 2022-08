Ferrari beschikte in de eerste seizoenshelft met grote regelmaat over de snelste wagen van het veld. Toch staat de Scuderia al op 97 punten van leider Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap. Ook bij de rijders lijkt de strijd al beslist: Max Verstappen heeft een voorsprong van liefst tachtig punten op Charles Leclerc opgebouwd. Ook in de laatste race voor de zomerstop ging het fout bij Ferrari. Leider Leclerc kreeg bij zijn tweede pitstop de hardste band gemonteerd en kon daar totaal niet mee uit de voeten. Ook teamgenoot Carlos Sainz zakte weg en kon geen vuist maken ten opzichte van Verstappen en beide Mercedessen.

Niet voor het eerst dit jaar gooide Ferrari haar eigen ruiten in met een twijfelachtige strategie. Toch is teambaas Mattia Binotto niet van plan om in de zomerstop met de bezem door het team te gaan. “Het is geen kwestie van pech, en er is ook niets aan te veranderen”, zegt de Italiaan. “Het is altijd een kwestie van blijven leren en bouwen, ervaring opdoen, vaardigheden ontwikkelen. We moeten zeker kijken naar wat er in Hongarije gebeurd is en achterhalen waarom dat zo ging. Maar als ik naar de balans van de eerste seizoenshelft kijk, zie ik geen reden waarom we dingen zouden moeten veranderen. We moeten gewoonweg achterhalen wat er mis ging in Hongarije, dat oplossen en weer net zo competitief zijn als in de twaalf races voor Hongarije.”

Niet voor het eerst dit jaar werd Leclerc een zo goed als zeker ogende overwinning door de neus geboord door zijn eigen team. Volgens Binotto tast dat zijn enthousiasme niet aan: “We moeten elke race zien als een kans om te winnen. We winnen en verliezen samen. Dit was geen geweldig weekend, maar er is nog veel potentie. We moeten de oorzaken van de gebeurtenissen in Hongarije achterhalen, oplossen en dan sterker terugslaan.”

Interview: Charles Leclerc over zijn teleurstellende middag in Hongarije