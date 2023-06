Carlos Sainz voegde zich begin 2021 bij Ferrari en tekende - in zijn pyjama - een contract voor twee jaar. De Spaanse coureur verrichtte uitstekend werk en voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto hintte voor 2022 al op verlenging. Die kwam er. Vorig jaar maart zette de Madrileen opnieuw zijn krabbel onder een tweejarige deal. Zijn huidige overeenkomst loopt, net als bij teamgenoot Charles Leclerc, dus eind 2024 af. Sainz heeft voor na 2024 nog niet om tafel gezeten met het Ferrari-management.

"Niet per se dit jaar, maar wel voor of tijdens de start van het volgende seizoen", antwoordt Sainz op de vraag wanneer hij graag duidelijkheid wil hebben over zijn F1-toekomst in Maranello. "Ik ga hier natuurlijk niet zeggen op welke manier ik mijn contractbesprekingen aanvlieg. Dat is iets wat ik nooit vertel. Maar in het verleden heb ik altijd al gezegd dat ik graag een F1-seizoen aanvang wetende waar ik een jaar later race. Ik maakte het bij Renault anders mee en ik vond het helemaal niet fijn hoe dat uitpakte."

Onlangs meldden Britse en Italiaanse media dat Ferrari zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton een riant bod had gedaan om voor de Scuderia te komen rijden. Uiteraard kwamen de geruchten aan bod tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte zich geen zorgen, terwijl Hamilton zelf de speculaties ontkende. Ook Ferrari-chef Frederic Vasseur verwees het verhaal naar het rijk der fabelen.

Sprak Sainz met de Franse teambaas over de geruchten? "Om eerlijk te zijn, nee", vervolgt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Ik had niet het idee dat ik dat moest doen. In deze periode van het seizoen komen dit soort zaken altijd opgang. Anderhalve week geleden ging ik nog naar Audi en vorige week ging Charles nog naar Mercedes en nu komt Lewis naar Ferrari. Dit gebeurt altijd in deze periode van het jaar. Ik ben in ieder geval al lang genoeg in F1, al acht jaar, om te weten dat dit er weer aankomt."