Nadat hij eind 2022 vertrok bij Ferrari, is er de nodige speculatie geweest over de toekomst van Mattia Binotto. Hij werd gelinkt aan de F1-projecten van Alpine en Audi, maar voorlopig zal de Italiaan niet in de Formule 1 terugkeren. Hij verlegt de focus voorlopig naar de automobielindustrie, want hij gaat als directeur aan de slag bij het Italiaanse bedrijf Texa. De firma werd in 1992 opgericht in Treviso en is wereldleider op het gebied van diagnosetools voor voertuigen. Binotto wordt bij Texa verantwoordelijk voor de strategische coördinatie van de ambitieuze afdeling voor elektrische aandrijflijnen. Zij richten zich op het ontwerpen, produceren en leveren van nieuwe componenten voor met name elektrische sportwagens.

"Naast de competitieve ervaring die ik altijd heb gehad in mijn leven, werd ik aangetrokken tot Texa door het strategische lef van het project om Italiaanse topkwaliteit op te bouwen die gekenmerkt wordt door de geavanceerdste technologieën voor nieuwe mobiliteit", zei Binotto over zijn nieuwe aanstelling. "Texa wil zich op mondiaal niveau profileren als de technologische referentiestandaard. Dit wil men bereiken door de mobilisatie van enorme investeringsmiddelen en het aantrekken van de beste talenten, die verzameld worden in Italië. Daar bestaat een formidabele autocultuur die behouden, vernieuwd en nu ook opnieuw gelanceerd moet worden."

De 54-jarige Binotto begon zijn werkende loopbaan in 1995 bij Ferrari, waar hij onderdeel werd van de motorafdeling. In die functie maakte hij tussen 2000 en 2004 de grote successen met Michael Schumacher van dichtbij mee. In 2013 promoveerde hij tot hoofd van de motorafdeling, om zo'n drie jaar later James Allison op te volgen als chief technical officer. Na het vertrek van teambaas Maurizio Arrivabene werd Binotto in 2019 zelf teambaas van de Scuderia, een functie die hij in totaal vier jaar zou vervullen. Eind 2022 vertrok hij, nadat Ferrari in de strijd om de wereldtitels werd afgetroefd door Red Bull Racing.