In een seizoen waarin Red Bull Racing de lakens uitdeelt in de Formule 1 is het voor Ferrari toeslaan wanneer dat kan. Dat heeft het Italiaanse team bijvoorbeeld gedaan in Singapore, waardoor de zegereeks van de Red Bull dit jaar doorbroken werd. Volgens Ferrari-voorzitter John Elkann is het niet erg voor de sport dat de Oostenrijkse renstal het zo goed doet. "Als ze domineren, betekent dit dat ze echt goed zijn en dat is positief. De sport streeft ernaar om het beste uit jezelf en elkaar te halen. Dat is onze drijfveer en daar streven we naar", vertelt de Amerikaan in gesprek met BBC Sport, om daar nog wel een waarschuwing aan toe te voegen. "Maar als ze niet meer bij te halen zijn, dan is het minder goed."

Ook zet de miljardair vraagtekens bij de manier waarop de Formule 1 tegenwoordig geregeld wordt. "Je wil niet dat er dingen gebeuren zoals het einde van het kampioenschap in 2021, hoe dat afliep. Je wil ook geen situaties zoals we hadden in Vegas, waar we tien plaatsen straf kregen", vertelt de Amerikaanse topman, doelend op de putdekselsof. "Er zijn gebieden waar we meer duidelijkheid in willen."

Lof voor Vasseur

Ferrari is met Mercedes in een hevige strijd verwikkeld voor plek twee in het constructeurskampioenschap. De Italianen hebben een achterstand van vier punten op hun Duitse concurrenten, maar gezien de vorm van de Scuderia is het niet uitgesloten dat zij alsnog over Mercedes heen wippen. Elkann laat weten heel erg blij te zijn met de manier waarop het team functioneert onder leiding van nieuwbakken teambaas Frederic Vasseur. "Het team is veel closer, er zijn zoveel fantastische mensen die voor Ferrari willen werken. Dat is een heel goed teken", vertelt de Amerikaan tegenover het Britse medium.

Met Elkann aan het roer bij het moederbedrijf van Ferrari maakte de renstal goede en slechte tijden door. Zo was 2020 het slechtste jaar in veertig jaar voor het beroemde team. De Italiaanse renstal kwam niet verder dan een teleurstellende zesde plaats in het constructeurskampioenschap en met drie podiumplaatsen was ook die oogst erg matig. Sindsdien is de weg omhoog ingeslagen, maar de 47-jarige Amerikaanse voorzitter zag niet voldoende vooruitgang. Teambaas Mattia Binotto werd geslachtofferd en Elkann geeft aan waar volgens hem het de Italiaan aan ontbrak. "Wij denken dat onze tegenstanders het goed deden omdat ze verantwoordelijkheid namen", verklaart de miljardair. "En zij waren ook rap [in beslissingen nemen], ondanks dat het gigantische organisaties zijn. Zij leken wat sneller te zijn, wat rapper." Dat karakter miste de Amerikaanse topman in zijn team en daarom koos hij voor Vasseur. "Fred heeft die eigenschappen, gezien hij succesvol is geweest in verschillende categorieën. Ook is hij teambaas geweest in F1 bij kleinere teams. Hij brengt een cultuur van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid mee."

Ondanks dat Elkann vindt dat men bij Ferrari nog meer verantwoordelijkheid moet nemen, hoopt de zakenman wel dat er een 'no-blame' cultuur in de renstal blijft. "Verantwoording afleggen betekent dat je je verantwoordelijkheid neemt en een schuldcultuur is daar op een of andere manier het tegenovergestelde van. Het gaat dus niet om de schuld geven, maar om verantwoordelijk zijn. En dat was een groot cultureel verschil dat we hadden", vertelt de topman. "Die cultuur hebben we sinds het afscheid van Jean Todt en Stefano Domenicali niet meer gehad."