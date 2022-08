De Formule 1-race in Hongarije was in veel opzichten bijzonder. George Russell pakte als 105e coureur uit de historie een pole-position, Max Verstappen bezorgde Red Bull Racing pas voor de tweede maal in de historie een overwinning van buiten de top-zes en Lewis Hamilton zette zijn sterke finishreeks voort. Hieronder vind je de leukste en meest opvallende statistieken van de Grand Prix van Hongarije.

De kwalificatie

George Russell pakt de eerste pole-position uit zijn F1-loopbaan. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

>>> George Russell scoorde de eerste pole-position uit zijn F1-loopbaan, de 105e coureur uit de historie met een pole achter de naam.

>>> Hij is de derde rijder die dit seizoen zijn eerste pole-position pakt, na Sergio Perez (Jeddah) en Carlos Sainz (Silverstone).

>>> Een bizarre statistiek: sinds 1980 hebben er precies om de 14 jaar drie rijders hun eerste pole in de F1 gepakt, in de andere jaren waren het er twee of minder: Nelson Piquet, Didier Pironi en Bruno Giacomelli in 1980; Michael Schumacher, Rubens Barrichello en Jean Alesi in 1994; Robert Kubica, Heikki Kovalainen en Sebastian Vettel in 2008; Sergio Perez, Carlos Sainz en George Russell in 2022.

>>> Het was de 136e pole voor Mercedes als constructeur en de 220e als motorleverancier.

>>> Russell is de zesde Mercedes-coureur met een pole, na Lewis Hamilton (77), Nico Rosberg (30), Valtteri Bottas (20), Juan Manuel Fangio (7) en Stirling Moss (1). Iedereen behalve Russell heeft ook minimaal een race gewonnen voor het merk.

>>> Met de vierde en vijfde plaats evenaarden Lando Norris en Esteban Ocon hun beste startpositie van het seizoen.

>>> Alpine eindigde met beide wagens in de top-zes van de kwalificatie, voor het eerst sinds de GP van België 2020 (Daniel Ricciardo 4e en Esteban Ocon 6e namens Renault).

>>> De laatste keer dat er na de kwalificatie een top-zes opgemaakt kon worden zonder Lewis Hamilton of Max Verstappen, was in Bahrein 2018. Destijds eindigden ze respectievelijk als negende (na een versnellingsbakwissel) en vijftiende (incident in Q1).

>>> Lance Stroll maakte een einde aan een reeks van zeven opeenvolgende uitschakelingen in Q1. Hij eindigde als vijftiende, 0.035s voor Yuki Tsunoda.

De race

George Russell leidt het veld na de start. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

>>> Max Verstappen boekte zijn 28e Formule 1-overwinning. Daarmee passeert hij Jackie Stewart. Het was de 21e verschillende GP die hij won (evenveel als Sebastian Vettel) op een 19e circuit (net als Nigel Mansell en Fernando Alonso). In beide statistieken heeft Lewis Hamilton het record met 31 stuks.

>>> Verstappen won voor de eerste keer vanaf de tiende startpositie. Op de Hungaroring heeft Jenson Button het record in handen: hij won vanaf P14.

>>> In de voorgaande 37 edities van de Grand Prix van Hongarije werd er slechts viermaal gewonnen door een coureur van buiten de top-vier. Opmerkelijk genoeg was dit het tweede opeenvolgende jaar dat dat gebeurde (Esteban Ocon won in 2021 vanaf P8).

>>> Voor Red Bull was dit pas de tweede overwinning van buiten de top-zes. Daniel Ricciardo zegevierde in Azerbeidzjan 2017 vanaf P10.

>>> Het was pas de twaalfde keer in de historie dat een race vanaf deze startpositie werd gewonnen. De voorbije twee seizoenen gebeurde het ook al: Pierre Gasly in 2020 op Monza en Lewis Hamilton in 2021 in Brazilië.

F1-zeges vanaf P10:

Grand Prix Coureur (team) USA 1959 Bruce McLaren (Cooper) Argentinië 1974 Denny Hulme (McLaren) Duitsland 1975 Carlos Reutemann (Brabham) Canada 1981 Jacques Laffite (Ligier) België 1982 John Watson (McLaren) Nederland 1983 Rene Arnoux (Ferrari) Nederland 1985 Niki Lauda (McLaren) België 2004 Kimi Raikkonen (McLaren) Azerbeidzjan 2017 Daniel Ricciardo (Red Bull) Italië 2020 Pierre Gasly (AlphaTauri) Brazilië 2021 Lewis Hamilton (Mercedes) Hongarije 2022 Max Verstappen (Red Bull)

>>> Lewis Hamilton zette voor de 61e keer de snelste raceronde neer. Het record staat nog altijd op naam van Michael Schumacher met 77 stuks.

>>> Hamilton en Verstappen stonden voor de 51e keer samen op het podium. Het recordduo Hamilton-Vettel kwam tot 56 keer.

>>> Hamilton eindigde voor de 50e keer in zijn loopbaan als tweede. Michael Schumacher volgt op de tweede plaats met 43 stuks.

>>> Hamilton stond dit seizoen vaker op het podium dan Charles Leclerc (6 om 5). Mercedes heeft evenveel podiumplaatsen als Ferrari (11).

>>> Hamilton pakte het record voor het meeste aantal ronden aan de leiding van een bepaalde Grand Prix: 487 op de Hungaroring. Bill Vukovich kwam tussen 1952 en 1955 tot 485 ronden in de Indy 500 toen die race nog deel uitmaakte van het Formule 1-wereldkampioenschap. Michael Schumacher volgt met 455 ronden aan de leiding op Magny-Cours.

Bill Vukovich Foto: IndyCar Series

>>> Wat betreft het aantal kilometers aan de leiding, zijn dat er 2.134 voor Hamilton op de Hungaroring, 1.951 voor Vukovich op Indianapolis en 1.949 voor Schumacher op Magny-Cours. De Duitser heeft vergelijkbare aantallen in Montreal en Barcelona. Hamilton leidde al 2.021 kilometer op Silverstone.

>>> Max Verstappen leidde voor de 50e keer een GP. Slechts 13 rijders hebben het beter gedaan. Het record staat op naam van Hamilton: 180 GP’s.

>>> Fernando Alonso is bezig aan een serie van 11 opeenvolgende puntenfinishes op de Hungaroring (tussen 2010-2018 en 2021-2022), altijd tussen de tweede en achtste plaats.

>>> Pierre Gasly scoorde voor de vijfde opeenvolgende keer geen punten, de slechtste serie sinds het seizoen 2018 bij Toro Rosso.

>>> Lewis Hamilton is als enige rijder alle races in 2022 gefinisht en is bezig aan een reeks van 21 opeenvolgende finishes. Zijn uitvalratio sinds de start van zijn loopbaan is het laagste van alle rijders met meer dan 40 starts achter de naam (8,97 procent).