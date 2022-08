Alpine vernam vertrek Alonso via persbericht van Aston Martin

Fernando Alonso is de komende jaren te bewonderen in de kleuren van Aston Martin. Het Britse team maakte dat nieuws op de maandag na de Grand Prix van Hongarije bekend. Hij vervangt Sebastian Vettel, die eind 2022 zijn Formule 1-helm aan de wilgen hangt. Het bericht kwam voor velen als een verrassing, niet in het minst voor zijn huidige werkgever Alpine. Het Franse fabrieksteam wilde de zomerpauze gebruiken om te onderhandelen over een contractverlenging. Alpine wilde dolgraag door met de tweevoudig wereldkampioen, maar hij besloot zelf anders.

Motorsport.com vroeg teambaas Otmar Szafnauer hoe hij het nieuws vernam: “Het persbericht was de eerste bevestiging die ik kreeg. In de paddock gaan allerlei geruchten rond. Ik had geruchten gehoord dat Aston interesse had. Zodra je hoort dat er interesse is, dan weet je dat er waarschijnlijk al gesprekken plaatsgevonden hebben. Ik zag ze ook op hetzelfde moment uit hetzelfde motorhome wandelen. Ondanks die gesprekken had ik er vertrouwen in dat we dicht bij een overeenkomst waren. Er is ook niks mis om je te oriënteren. Dus ja, de eerste bevestiging die ik kreeg was het persbericht. Ik had hem er naar gevraagd en hij zei: ‘Nee, nee, ik heb niets getekend’. Dus ik was enigszins in de war.”

Op de vraag of hij Alonso al sinds de aankondiging van Aston Martin gesproken heeft, antwoordt de teambaas: “Ik heb hem niet gesproken want hij zit op een boot, ergens bij de Griekse eilanden. Op dinsdagochtend heb ik het personeel in Enstone toegesproken. En het tweede wat ik doe, is hier met jullie praten. En op maandag heb ik heel wat telefoontjes van andere potentiële rijders gehad.”