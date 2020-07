Kopiëren van rijstijl van Marquez was boost voor Nakagami

Nakagami ging vrijdagmiddag aan de leiding tijdens de tweede vrije training en was vervolgens ook op zaterdagmiddag de snelste tijdens de vierde training op het Circuito de Jerez. Het contrast was groot met het eerste weekend in Jerez, toen hij zich niet plaatste voor het tweede deel van de kwalificatie en in de race op de tiende plaats aan de finish kwam. Zijn achterstand was tijdens de Spaanse GP 21 seconden, tijdens de tweede race in Jerez was de achterstand op racewinnaar Fabio Quartararo slechts 6 seconden. Gedurende het weekend werd duidelijk dat Nakagami tijdens de GP Andalusië meer ondersteuning had gekregen van HRC, ook mocht hij de data van Marquez bestuderen en kreeg hij advies van technisch manager Takeo Yokoyama.

“Vorig weekend had ik veel problemen, vooral op zondag was het een ramp”, gaf Nakagami zaterdag na de kwalificatie uitleg over de situatie. “We moeten de volledige afstelling of mijn stijl veranderen, we hadden veel vraagtekens. We hebben de data bekeken en hebben gezien dat mijn stijl en die van Marquez volledig tegenovergesteld van elkaar zijn. Daarom heb ik het anders geprobeerd en dat voelde comfortabel. Vanaf VT1 had ik een goed gevoel op de motor, ging het veel makkelijker en hoefde ik minder energie te verbruiken tijdens het rijden. Er was maar een ding compleet anders aan de afstelling van de motor. We hebben het niet gekopieerd, maar we hebben geprobeerd om de setting van Marc voor mij ook geschikt te maken. Dat werkt voor de Honda ook goed. De afstelling is een beetje veranderd, maar ik heb mijn manier van rijden helemaal aangepast. Ik probeer nu de Marquez-stijl. Ik kan het natuurlijk niet allemaal, maar ik probeer de motor op dezelfde manier te managen.”

Remtechniek van Marquez

Gevraagd waarin Marquez uitblinkt op de Honda, verklaarde Nakagami: “Hij weet heel goed hoe hij de achterband moet gebruiken om te remmen, hij weet de Honda goed te managen in de remzones. Dat is duidelijk te zien in de data. Hij gebruikt de achterrem heel veel, hij probeert de motor niet alleen met de voorband af te remmen. Dat is z’n sterke punt en ik heb dat proberen over te nemen. Van het ingaan van de bocht tot het raken van de apex heb ik een grote stap gemaakt. Het geeft me meer vertrouwen in de motor en ik maak daardoor minder fouten. Het is de reden dat ik steeds sneller kan gaan.”

Voor Nakagami is het belangrijk dat Honda tijd in hem investeert, maar voor Honda is het ook belangrijk dat er naast Marquez nog andere rijders zijn die goed presteren met de RC213V. “Marc kon dit weekend niet racen en Takeo [Yokoyama] heeft veel tijd in onze garage doorgebracht. Hij heeft naar mijn stijl gekeken en de data met die van Marc vergeleken, hij gaf tips en vertelde me hoe Marc rijdt. Ook Alberto [Puig, Repsol Honda-teambaas] kwam zo nu en dan even langs en gaf me advies voor de race. De support vanuit HRC is belangrijk en goed voor de toekomst. Nu ik dicht bij het podium geëindigd ben weten zij volgens mij ook hoe belangrijk het is.”