Marquez: "Ik ben een sportman, ik moest het proberen"

Vorig weekend brak Marquez zijn rechter bovenarm, dinsdag ging hij vervolgens onder het mes. De coureur voelde dat hij dit weekend in Jerez zou kunnen racen en reisde daarom weer naar Andalusië voor de medische keuring. Hij doorstond die keuring, maar sloot met Honda wel het compromis dat hij op vrijdag niet zou rijden. Zaterdagochtend en -middag reed Marquez 28 ronden in VT3 en VT4 en direct reed hij een paar aardige rondetijden. Maar tegelijkertijd kwam ook de realisatie dat hij niet genoeg kracht had om een volledige raceafstand af te leggen. Toen de coureur kracht verloor in zijn elleboog, besloot hij dat het ‘te gevaarlijk’ werd en forfait te geven voor de rest van het weekend.

Ondanks de pijn stond Marquez zaterdagmiddag de pers nog wel te woord. “Na de operatie had ik het gevoel dat er een mogelijkheid was [om te racen], ik moest het proberen. Als sportman heb je die gedrevenheid om het te proberen. Vannacht zal ik goed slapen, ik heb het geprobeerd, maar het was niet mogelijk. Ik heb naar m’n lichaam geluisterd en dat zei me dat ik het moest proberen. Het plan was om zaterdagochtend te rijden, mijn status te checken en te zien hoe ik me voelde. Het ging eerlijk gezegd heel goed. Ik was verrast dat ik rondjes 1.37 kon rijden. Vanmiddag probeerde ik het weer en de eerste run [in VT4] voelde heel goed, zelfs op de gebruikte band was ik redelijk. Maar om de een of andere reden, toen ik weer naar buiten ging voelde ik dat ik geen kracht meer in m’n elleboog had. De zenuw zorgde er misschien voor dat ik geen kracht had. En toen werd het gevaarlijk. Ik heb gedaan wat ik de hele week gedaan heb en dat is luisteren naar m’n lichaam. Nu vertelde m’n lichaam me dat ik moest stoppen. Ik ben gestopt, ik heb Honda gezegd dat ik het in de eerste kwalificatiesessie nog eens wilde proberen. Als ik dan hetzelfde gevoel zou hebben, stop ik ermee en geef ik op.”

'Ik vond het prima toen ik de tweede plaats in zicht had'

Marquez verklaarde dat de crash van afgelopen zondag gebeurde omdat hij “dacht dat het werk erop zat” toen hij het aanhaakte op het achterwiel van Maverick Viñales. “Ik heb vorige week ongelofelijk genoten op de motor, je kunt het bijna niet geloven”, vervolgde hij. “Natuurlijk was het na de fout en na de save een vreemde race. Maar ik genoot ervan om te rijden, ik voelde me ontzettend goed. Ik maakte de fout toen ik het gevoel had dat het werk klaar was. Ik zat achter Viñales en toen dacht ik, dit is het maximale. Het was onmogelijk om [Fabio] Quartararo binnen enkele ronden in te halen, hij lag vijf seconden voor. Ik vond het prima en wilde hem [Viñales] volgen en hem in de laatste ronde pakken. En toen kwam de crash. Het enige verschil was dat ik normaal in die ronde altijd erg aan de binnenkant rij om de bocht ‘af te snijden’. Die ronde deed ik dat niet, ik raakte de witte lijn en ineens vloog het achterwiel weg. Het was natuurlijk een fout dat ik crashte. Maar dat kan nu eenmaal gebeuren in de racerij. Daar moet ik van leren.”

De Spanjaard heeft zich voorgenomen terug te keren tijdens de Tsjechische Grand Prix op 9 augustus.

Met medewerking van Rachit Thukral