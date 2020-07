MotoGP-arts legt uit waarom Marquez groen licht krijgt

Woensdag verschenen er berichten dat Marquez ondanks de breuk in zijn bovenarm toch naar Jerez af wilde reizen om te kijken of hij deel zou kunnen nemen aan de GP van Andalusië. Donderdagmiddag kwam de zesvoudig MotoGP-kampioen aan op het circuit van Jerez waar Dr. Charte hem aan een uitvoerige medische keuring onderwierp. De rijder heeft de keuring doorstaan en heeft als gevolg daarvan toestemming om vrijdag in actie te komen tijdens de eerste vrije training.

Lees ook: Marquez doorstaat medische keuring voor GP van Andalusië

“Marc Marquez is, zoals jullie allemaal weten, gevallen en heeft daarbij zijn bovenarm gebroken”, sprak Charte na de medische keuring. “Hij is onder het mes geweest en tijdens de operatie is een plaatje geplaatst om de breuk te stabiliseren.” De operatie werd uitgevoerd door Dr. Xavier Mir, die dinsdag verklaarde dat de ingreep geslaagd was. Bovendien werd er geen schade aan de zenuw geconstateerd, iets wat het revalidatieproces significant had kunnen vertragen.

Artikel 5.2.3 A uit het Grand Prix-reglement schrijft voor dat een rijder pas toestemming krijgt om in actie te komen als “hij medisch gezien fit genoeg is om zijn machine te allen tijde veilig te besturen”. Charte vervolgde: “Na 48 uur heeft een rijder, zoals de medische code voorschrijft, het recht om een evaluatie aan te vragen voor eventuele deelname aan de volgende race”, legt Charte het proces uit. “Vandaag is hij [Marquez] naar onze medisch testcentrum gekomen. Daar is gebleken dat hij alle bewegingen, die bemoeilijkt zouden kunnen worden door de blessure, perfect uit kon voeren. Hij vertoonde daarbij geen symptomen van pijn of ander fysiek ongemak in de bovenarm.”

De MotoGP-arts kan niet ontkennen dat de ‘geslaagde test’ van Marquez ook voor hem als een verrassing kwam: “Hoewel het vreemd op ons overkomt was de test positief en is hij fit genoeg om te rijden. We kunnen het precieze percentage niet prijsgeven, maar hij heeft voldaan aan alle richtlijnen uit het medische protocol om toestemming te krijgen.”