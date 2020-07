Dovizioso voelt niets voor 'kopiëren' van de Pramac-rijders

Dovizioso slaagde er voor het eerst sinds de Duitse Grand Prix van vorig jaar niet in om het tweede deel van de kwalificatie te bereiken. Hij begint zondag vanaf de veertiende plaats aan de tweede race op het circuit van Jerez. Bagnaia schitterde tijdens de kwalificatie en was de snelste van de Ducati’s, Jack Miller werd zevende. Ook Danilo Petrucci schopte het tot Q2, al moest hij het doen met de elfde plaats op een halve seconde van Miller. Vorig weekend waren de beide Pramac-rijders ook al sneller tijdens de kwalificatie, maar wist Dovizioso nog naar voren te rijden en eindigde hij als derde. De problemen van de vice-kampioen komen voornamelijk door de nieuwe achterband van Michelin, de rijders van het satellietteam hebben een stuk minder moeite gehad met de aanpassing.

Op een vraag van Motorsport.com waarom Dovizioso zoveel tijd verliest ten opzichte van de andere rijders, reageerde Dovizioso: “Het zit in een aantal kleine dingen. Maar wanneer je constant bent kun je sneller rijden en weet je aan welke details je moet werken. Als je kijkt naar mijn runs, gaat het steeds op en neer. Ik doe er vijf rondjes over om een goede ronde te rijden. Dat is niet mijn manier. Zoiets heb ik nog nooit hoeven doen. Het komt vooral omdat we niet volledige controle hebben bij het remmen en insturen van de bocht. Als het dan heel erg warm is en het circuit nor warmer, wordt het nog moeilijker. Maar dat is geen excuus.”

Dovizioso stelt dat de beide rijders van Pramac wat betreft het racetempo niet sneller zijn en voelt er om die reden niets voor om de afstelling te kopiëren. “De situatie is anders dan vorig jaar, de band ook, meestal kunnen Bagnaia en Miller een snelle tijd rijden als ze nieuwe banden hebben”, verklaarde hij. “Maar als je kijkt naar het tempo voor de race, dan zijn ze niet sneller. Het gaat dus alleen om pure snelheid. Ze hebben het heel goed gedaan vandaag, ook tijdens de vorige kwalificatie. Ze zijn sterk en erg snel. Ze zijn in die situatie beter, maar ze rijden op een andere manier en kunnen het karakter van de band op een andere manier managen. Ik wil niet kopiëren. Ik probeer te begrijp wat we eraan kunnen doen. Elke rijder heeft een andere stijl, je moet de beste manier vinden om snel te gaan. Uiteindelijk draait het vooral om de race, daar moet je sterk zijn.”

Middagsessies 'een ramp'

Teamgenoot Petrucci maakte ten opzichte van het openingsweekend wel verbetering, hij bereikte Q2 rechtstreeks met een goede ronde in de derde training. De middagsessies waren echter een ramp voor de Italiaan. “In de middag was het lastig om de bochtensnelheid hoog te houden, ik had moeite met remmen. Niets voelde goed eigenlijk”, aldus Petrucci. “We hadden in Q2 een klein probleem met de tweede band. Ik was redelijk blij met het resultaat in de ochtend, ik voelde dat we mee konden doen. Maar in de middag was het min of meer een ramp. We kunnen het tempo van de voorste rijders zeker niet bijhouden. In de kwalificatie had ik geen sterk rondje, maar in de middag was het warm en toen ging het remmen heel moeilijk.”