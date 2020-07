Rossi verwacht zondag warmste MotoGP-race uit carrière te rijden

Afgelopen weekend steeg de temperatuur tijdens de Grand Prix van Spanje richting de 36 graden Celsius en hadden bepaalde rijders al problemen met hun ademhaling. Dit weekend lijkt het nog warmer te worden, zeker als de coureurs zondagmiddag aan het vertrek staan van de Grand Prix van Andalusië. De actuele weersverwachtingen beramen een temperatuur van zo rond de 40 graden. Dat is uitzonderlijk warm voor de MotoGP-rijders, die alleen in Maleisië en Thailand met dergelijke temperaturen in actie komen. Rossi heeft het in 25 jaar in de MotoGP-paddock nog niet meegemaakt dat het zo warm is, maar werkte zaterdag wel een sterke kwalificatie af. Hij eindigde op de vierde plaats en begint zondag daarom vanuit een goede positie.

“We zijn doorgegaan met werk aan de motor, we hebben een andere afstelling waarmee ik me beter voel”, begon hij het verhaal van de dag. “Ik was vanochtend niet slecht, in de middag had ik iets meer last. Maar in de middag is het voor iedereen moeilijk. Vanmiddag was het warmer en morgen zal het nog heter zijn. Ik denk dat we morgen de heetste MotoGP-race krijgen waar ik ooit aan meegedaan heb. We kennen de situatie. Iedereen zal op de limiet zitten. Ik denk dat het voor iedereen een geweldige uitdaging wordt om 25 ronden te rijden. Ik begin vanaf een goede positie, mijn tempo is niet slecht maar we moeten er wel aan blijven werken. Op bepaalde vlakken verliezen we nog wat, daar moeten we aan werken.”

“Ervaring soms ook een probleem”

Rossi had de afgelopen weken behoorlijke problemen om zich aan te passen op de nieuwe achterband van Michelin. In combinatie met de warmte in Jerez was Rossi daardoor naar eigen zeggen ‘veel te langzaam’. Afgelopen week veranderde de Yamaha-coureur de afstelling van de motor en heeft hij zich ook iets beter aangepast op de banden. “De laatste jaren is de rijstijl met de MotoGP-machine heel erg veranderd”, vervolgde hij. “Op veel plekken in veel bochten moet je goed rijden, maar is het belangrijker om op de banden te passen. Het is niet eenvoudig. Ik heb veel ervaring, maar dat is soms ook een probleem. Soms moet je met een frisse blik kijken en andere dingen veranderen. We hebben de afstelling van de motor flink veranderd om te proberen het begin van de bocht te verbeteren, zodat ik mijn stijl kan gebruiken. Ik probeer mezelf aan te passen op de moderne stijl van de MotoGP, met deze banden. Maar we moeten de motor ook op mij aanpassen. We hadden iets anders nodig. Ten opzichte van vorige week hebben we een goede stap gemaakt. We moeten doorgaan.”