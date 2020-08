Dovizioso: Marquez maakt nog steeds kans op wereldtitel

De zesvoudig wereldkampioen MotoGP moest de tweede race in Jerez aan zich voorbij laten gaan, nadat hij zijn bovenarm had gebroken bij een behoorlijk zware crash tijdens de eerste krachtmeting op de Spaanse omloop. Het betekent dat Marquez na twee races nog altijd op de hatelijke nul punten staat. Petronas SRT-rijder Fabio Quartararo schreef de beide wedstrijden op het circuit van Jerez op zijn naam en staat daardoor momenteel op de maximale score van vijftig punten. Marquez probeerde tijdens de GP van Andalusië nog wel terug te keren op zijn motor, maar bleek uiteindelijk niet sterk genoeg. Hij wordt echter wel aan de start verwacht van de Grand Prix van Tsjechië, die volgende week op het programma staat.

Ervan uitgaande dat de Spanjaard voor de race in Brno weer bijna volledig fit is, denkt Ducati-rijder Dovizioso dat men nog altijd rekening met de Honda-piloot moet houden als het gaat om de titelstrijd. Niet in de laatste plaats omdat Yamaha problemen heeft met de betrouwbaarheid van de krachtbron, gezien er twee technische mankementen waren in de eerste twee races.

“We moeten zien hoe sterk Marc is als hij naar Brno komt, of hij volledig kan pushen of dat hij nog beperkt wordt in zijn kunnen. Dat zal een groot verschil maken”, zei Dovizioso. “In zijn carrière heeft Marc nog maar een keer eerder een fout gemaakt in een seizoen [2015]. Als je kijkt naar zijn cijfers, is duidelijk dat hij zichzelf ten doel heeft gesteld om steeds minder fouten te maken. Eerst dacht ik dat hij zichzelf uitgeschakeld had voor het kampioenschap, maar nu denk ik dat hij nog steeds een kans heeft. Zeker omdat we nog moeten zien hoe Yamaha omgaat met de problemen met het motorblok. Het is waar dat Quartararo 50 punten heeft en op elk circuit snel zal zijn. Maar dit kampioenschap ligt volgens mij voor iedereen nog open.”

Dovizioso eindigde een week geleden op de zesde plaats in Jerez. Hij staat derde in het wereldkampioenschap op 24 punten van Quartararo.