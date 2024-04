Zarco: Honda weet nog niet wat goed is om te doen

Honda heeft de RC213V waarmee het in de MotoGP deelneemt vergeleken met vorig seizoen compleet veranderd, maar de stap naar voren is nog niet gezet. Na twee races staan twee twaalfde plaatsen als beste resultaat op de borden. Joan Mir deed dat in Portugal, Johann Zarco deed dat in Qatar. Laatstgenoemde houdt vertrouwen in Honda, maar hoopt wel dat ze snel iets vinden waarmee de stap kan worden gezet. "Ik geloof in Honda. Ze werken keihard en stap voor stap zien we allemaal wat we niet moeten doen. We weten nog niet wat goed is om te doen", legt de Fransman uit.

Met de huidige concessieregels mag Honda veel testen en dat is voor Zarco iets om vertrouwen uit te putten. "We rijden heel veel kilometers en weten steeds beter wat niet goed werkt. Dat is voor ons handig richting de toekomst", vertelt hij. "Ik had in Portugal verwacht dat we goede resultaten konden boeken, maar dat kon niet. Ik neem deze ervaring mee, maar ik ben niet blij met wat ik gepresteerd heb. Het was dus geen weekend waar ik enorm van genoot. Het enige wat ik leuk vond, is dat ik een klein beetje mee kon vechten, maar vanaf het moment dat de concurrentie de pace vond kon ik niet meer bijblijven. Het maakte mijn leven wat zuur."

Rijstijl Mir overnemen geen optie

De Honda-coureurs zien Joan Mir voorlopig als snelste man op een RC213V, wat volgens hen vooral te danken is aan de rijstijl van de enkelvoudig MotoGP-kampioen. Zarco beaamt dat Mir dat voordeel heeft, maar overweegt niet om die stijl over te nemen. "Het gaat me er meer om dat ik meer vertrouwen moet ontwikkelen. Dat denk ik, omdat wij [Mir en ik] andere rijstijlen hebben", aldus de LCR-coureur. "Die van mij werkte in Qatar goed en dacht dat het in Portugal ook zou werken. Ik had niet gedacht dat ik een goed resultaat zou bemachtigen, maar dacht mee te vechten in de groep met Joan. Ik hoopte mijn banden wat langer heel te houden en aan het einde van de race te kunnen pushen, maar ik moest vanaf moment een pushen. Ik hield niets over."