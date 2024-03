Honda eindigde de afgelopen twee MotoGP-seizoenen op de laatste plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Het leidde vorig jaar tot een flinke herstructurering van de technische afdeling, terwijl de fabrikant ook een nieuwe werkwijze implementeerde met betrekking tot de ontwikkeling van de RC213V. Zo waren er de nodige nieuwe ontwikkelingen te zien tijdens de testdagen in Sepang en Lusail. Bovendien stelde Honda al een zeer uitgebreid programma met privétests op, waar naast testrijder Stefan Bradl ook LCR Honda-rijders Johann Zarco en Takaaki Nakagami actief bij betrokken worden.

In de aanloop naar de eerste race van het MotoGP-seizoen 2024 in Qatar testte Bradl in Jerez. Daar beschikte de Duitser onder meer over een nieuwe velg voor de achterband van Marchesini. Het belangrijkste element van deze velg was de speciale coating waar deze van voorzien was. Die zou enkele voordelen moeten opleveren, zoals het beter afvoeren van warmte. Zarco kon vervolgens tijdens het raceweekend over de velg beschikken. De Fransman van LCR gebruikte de velg tijdens de training op zaterdagochtend, waarin de eerste tien plaatsen in Q2 werden verdeeld. Zarco klokte de zestiende tijd op 1,2 seconde van snelste man Álex Márquez en klaagde na afloop over de vibraties die hij voelde, waarna hij de velg de rest van het weekend niet meer gebruikte.

Normaal gesproken zou Honda het onderdeel ook leveren aan de rijders van het fabrieksteam. Desondanks konden Joan Mir en Luca Marini in Qatar niet beschikken over de nieuwe velg. Dat had te maken met het contract van Repsol Honda met velgenleverancier OZ, zo vernam Motorsport.com. Deze deal zorgde ervoor dat het fabrieksteam niet met velgen van een ander merk mag rijden en dus was er geen exemplaar van de Marchesini-velg beschikbaar voor Mir en Marini. Naar verluidt werkt OZ aan een vergelijkbaar type velg voor Honda, maar de sleutel heeft men tot op heden nog niet gevonden.

Marini testte woensdag in Jerez

Honda heeft het testprogramma met de RC213V deze week alweer hervat. Motorsport.com heeft vernomen dat Marini woensdag al in actie kwam op Jerez, iets wat mogelijk is door de concessies. De test stond vooral in het teken van de aanpassing op de Honda-motor, nadat de GP van Qatar zeer teleurstellend verliep. In de sprintrace werd Marini laatste op 25 seconden van winnaar Jorge Martín, op zondag liep de achterstand op winnaar Francesco Bagnaia zelfs op tot 42 seconden.