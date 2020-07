Petronas Yamaha-teambaas: “Twijfel over Rossi is weg”

Rossi keerde deze week voor het eerst in vijftien maanden terug op het podium in de MotoGP. De coureur heeft besloten zijn carrière in de MotoGP nog eens te verlengen, hij rijdt volgend seizoen met de volledige ondersteuning van het fabrieksteam bij Petronas Yamaha SRT. Na een bijzonder teleurstellend openingswedstrijd van het seizoen sloop bij Rossi de twijfel er even in of hij wel door moest gaan, in gesprek met Gazzetta dello Sport gaf ook SRT-teambaas Razali toe te aarzelen. “Vale is Vale”, zei de voormalig CEO van het Sepang International Circuit. “Om eerlijk te zijn had ik ook twijfel na de eerste race. Ik ben mezelf blijven vertellen dat ‘The Doctor’ terug zou komen en dat deed hij ook. Hij heeft indruk op me gemaakt, zeker als je de extreme omstandigheden gedurende de race in gedachten hebt.”

Razali verklaart ook dat de prestatie van Rossi tijdens de GP van Andalusië ervoor zorgt dat het makkelijker is om de keuze voor de Italiaan te rechtvaardigen. “Het is eenvoudiger”, vervolgde Razali. “We zijn Petronas en maken onze keuzes op basis van een bedrijf, we kunnen de fans niet negeren die misschien liever een lokale rijder hebben. Het is geen gedwongen keuze, maar hij is geen gewone rijder. Het heeft tijd gekost om er zeker van te zijn dat we de goede keuze maken. Wat hij zondag liet zien heeft het voor ons makkelijker gemaakt om aan onze aandeelhouders uit te leggen waarom we Valentino willen.”

Filosofie

De vertraging over de bekendmaking van Rossi’s komst bij Petronas heeft naar verluidt te maken met de samenstelling van de groep mensen die de 41-jarige rijder om zich heen krijgt. Volgens Razali heeft het meer te maken met de details in de structuur tussen Yamaha, VR46 en Sepang. Razali stelt dat SRT simpelweg niet ‘beroemd’ wil worden omdat het Rossi in de gelederen heeft. “We willen niet beroemd worden vanwege Valentino”, aldus Razali. “Iedereen die bij ons rijdt moest resultaten scoren. Het geeft me in zekere zin veel meer plezier dat we iets vanaf het begin opgebouwd hebben en trots te zijn op waar we nu met Fabio staan. Die filosofie moet behouden blijven. Met Valentino willen we er zeker van zijn dat we hem kunnen helpen. We willen niet populair worden omdat hij er is, we willen dat een rijder op zijn leeftijd competitief kan zijn. Nu we met hem en zijn staf gesproken hebben, begrijpen we wat hij nodig heeft.”

Met medewerking van Matteo Nugnes