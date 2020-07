Nakagami topt tweede vrije training voor Zarco en Espargaro

Nakagami deed in de slotfase van de sessie een snelle run en kwam tot een 1.37.715 in zijn 21ste en laatste ronde van de sessie. Johann Zarco ging even daarvoor al snel, hij bleef uiteindelijk steken op een 1.37.870 in de tweede sessie. De Fransman gebruikte daarvoor een zachte achterband. Helemaal vlekkeloos verliep de sessie niet voor Zarco, hij kwam in bocht 6 zonder erg ten val.

KTM stond andermaal in de top-drie op vrijdagmiddag, Pol Espargaro eindigde met een 1.37.889 op de derde plaats. De Spanjaard, die volgend seizoen voor HRC Honda gaat rijden, ging halverwege de sessie nog even onderuit toen hij op wat langzaam rijdend verkeer stuitte.

Franco Morbidelli klokte de vierde plaats en was daarmee de snelste van de Yamaha’s. Maverick Viñales klokte de vijfde tijd, zijn rappe tijd uit de ochtend was echter genoeg voor de eerste plaats in de gecombineerde tijdenlijst. Joan Mir sloot de tweede training af op de zevende plaats, hij was vier tienden langzamer dan Nakagami. Valentino Rossi kwam tijdens de tweede training op de baan met de medium-achterband en klokte de achtste tijd.

Pramac-rijders Francesco Bagnaia en Jack Miller maakten de top-tien compleet. Brad Binder werd elfde, Andrea Dovizioso eindigde net voor Danilo Petrucci als twaalfde. Tito Rabat sloot de sessie af met de veertiende tijd, Miguel Oliveira klokte de vijftiende tijd. Aprilia heeft bevestigd dat het dit weekend minder toeren gebruikt, Aleix Espargaro kwam mede als gevolg daarvan niet verder dan de zestiende plaats in de tweede training.

Zaterdagochtend vindt de derde vrije training plaats, de start staat gepland voor 9.55 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Andalusië - Vrije training 2