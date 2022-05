Motorsport.com kon ruim anderhalve week geleden melden dat Suzuki voornemens is zich uit de MotoGP terug te trekken. Daarvoor zal het nog wel moeten onderhandelen met Dorna, het merk tekende vorig jaar immers een nieuwe vijfjarige commerciële deal waardoor een eenzijdig vertrek niet mogelijk is. En dus werd er volop gesproken over de situatie bij Suzuki, ook door Andrea Dovizioso. De ervaren Italiaan keek rustig toe hoe Suzuki-rijder Alex Rins zijn verhaal deed bij de toegestroomde pers voordat hij zelf zijn verdict gaf.

“Net als iedereen, vind ik het heel slecht om dit nieuws te horen”, zegt Dovizioso. “Ik vind het een van de beste fabrikanten die er is en we hebben het over de kampioenen van 2020. Ze hebben speciale rijders, ze kunnen beide voor het kampioenschap vechten. Het is heel vreemd, maar ik ken de details niets. Ze hebben zeker argumenten om deze beslissing te nemen, maar ik ben er natuurlijk niet blij mee.” Het is een standpunt dat ook Jack Miller deelt. Een gebrek aan sportieve resultaten kan de aanleiding niet zijn, stelt de Australiër. “Twee jaar geleden waren ze nog wereldkampioen. Ze hebben nu de beste versie van hun motor. Ik ben tegelijk met Suzuki begonnen in dit kampioenschap. Om nu te zien dat ze vertrekken is heel verdrietig. Het is klote voor de rijders, maar zij zijn heel goed en vinden wel wat anders.”

Miller heeft vooral sympathie voor het personeel dat op zoek moet naar een nieuwe job. “Het ergste is dat er zo’n vijftig personeelsleden zijn die een nieuwe job moeten vinden om hun gezin te onderhouden. Dat vind ik erg. Wat betreft het kampioenschap vertrouwen we op de merken die meedoen. Suzuki is onderdeel van de grote drie Japanse merken met Honda en Yamaha. Het is geweldig dat ze allemaal meedoen en het is zeer spijtig dat het nu opstaat. Ik houd ervan om al deze motoren te zien, het is erg jammer dat het nu zo afloopt.”

"Het is een grote familie"

Maverick Viñales maakte in 2015 zijn MotoGP-debuut bij Suzuki en bezorgde het team ook haar eerste overwinning van het MotoGP-tijdperk. “Het is heel verdrietig, ik ken de meeste mensen die daar werken”, aldus de Aprilia-rijder. “Ze zijn fantastisch, het is een grote familie. Het is een geweldig team, ik vind het jammer dat ze nu al vertrekken. Ik ken de reden niet, maar ik denk niet dat iemand de echte reden kent. Het spijt me voor de mensen die daar al jaren werken, ik hoop dat ze een nieuwe job vinden. Het zijn hele goede mensen.”

Voor veel rijders kan de beslissing van Suzuki gevolgen hebben. Er komen immers twee sterke rijders op de markt en op vier coureurs (Marc Marquez, Brad Binder, Francesco Bagnaia en Franco Morbidelli) na heeft niemand een contract voor het volgende seizoen. “Ik denk dat het slecht nieuws is voor de sport, het is niet goed wanneer zoiets gebeurt”, zegt Morbidelli, die redelijk zeker is. “Het is heel vervelend om te zien hoeveel professionals hun werk verliezen. Suzuki is een uitstekend team, heel sterk en het is bijzonder spijtig dat ze – ondanks dat ze ervoor getekend hebben – niet doorgaan. Het is een hele lelijke, verdrietige episode.”