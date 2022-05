De Moto2-wereldkampioen van 2013 heeft een aflopend contract bij de Honda-hoofdmacht en leek verzekerd van een langer verblijf bij het merk. Het nieuws dat Suzuki aan het eind van dit jaar uit de MotoGP vertrekt, heeft daar echter verandering in gebracht. Hun kopman Joan Mir staat al langer op de verlanglijst van Honda en hij is ook nu weer een topkandidaat voor het zitje naast zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. Maar Pol Espargaro kan op dit moment helemaal niets met de speculatie rond zijn persoon.

“Ik kan het op twee manieren typeren: als een gerucht of als fake news”, zegt Espargaro, die twaalfde staat in het MotoGP-kampioenschap. “We leven in een wereld waar we steeds vaker met nepnieuws te maken krijgen. Het begon met een Italiaanse journalist die geschreven had dat [Honda-teambaas] Alberto Puig na Jerez iets tegen mij gezegd had. Maar dat was onzin. We zien het overal ter wereld dat er nepnieuws gebruikt wordt, dat is maar moeilijk te controleren. Een slechte journalist kan dat gewoon doen. Uiteindelijk kan ik niets zeggen tot er wat officieel is. Ik zit tot Valencia bij dit team en we zullen erover praten als er iets officieel is.”

Gevraagd of Espargaro zich zorgen maakt om het kwijtraken van zijn zitje, vervolgt hij: “Het is wat het is, ik ben een racer in de MotoGP en wil hier het liefste racen. Maar uiteindelijk zal ik iets anders vinden als ik niet bij Honda kan blijven. En als dat niet lukt, ga ik wel als teammanager of zo aan de slag. Ik weet het niet. Ik heb een geweldige carrière gehad en misschien komt er nog meer. Hopelijk kan het als MotoGP-coureur. Als het niet lukt, heb ik een mooie loopbaan gehad en heb ik tegen de beste rijders ter wereld kunnen rijden. Ik wil graag blijven, maar ik maak me geen zorgen.”