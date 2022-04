WK-stand MotoGP 2022: Espargaro nieuwe leider na eerste zege

Aleix Espargaro domineerde het hele weekend in Argentinië, maar had in zijn loopbaan nog nooit een Grand Prix gewonnen. In zijn 200ste MotoGP-start wist hij de ban eindelijk te breken. De Aprilia-coureur rekende in de 21ste ronde af met Pramac Ducati-coureur Jorge Martin en bleef tot de finish koelbloedig. Espargaro vierde zo zijn eerste overwinning in de MotoGP, maar het was ook voor Aprilia de eerste overwinning van het MotoGP-tijdperk. Alex Rins eindigde op de derde plek in de Argentijnse GP.

Door zijn overwinning is Espargaro de WK-leider. Hij heeft zeven punten voorsprong op Brad Binder terwijl Enea Bastianini gezakt is tot de derde plek. Alex Rins is opgeklommen tot de vierde plek voor de laatste twee MotoGP-wereldkampioenen: Fabio Quartararo staat vijfde, Joan Mir zesde.

Stand WK MotoGP 2022 na de Grand Prix van Argentinië

Bij de constructeurs heeft Ducati dankzij de tweede plek van Jorge Martin de leiding van KTM overgenomen. Team Suzuki MotoGP gaat aan de leiding in het kampioenschap voor teams.

Stand MotoGP constructeurs 2022 na de Grand Prix van Argentinië

Pos Chassis Punten 1 Ducati 61 25 16 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 55 20 25 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 45 13 7 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Suzuki 37 10 11 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Yamaha 35 7 20 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Honda 24 16 4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -