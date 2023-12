Analyse: Vijf verliezers van het MotoGP-seizoen 2023

Honda

We trappen het lijstje met de verliezers van het MotoGP-seizoen 2023 af met de fabrikant die op de laatste plaats eindigde in het kampioenschap voor constructeurs: Honda. De succesvolste fabrikant in het MotoGP-tijdperk wist met dank aan Alex Rins weliswaar de Grand Prix van de Verenigde Staten te winnen, maar verder kwam alleen Marc Marquez tot een podiumplaats. Die behaalde hij in de vroegtijdig afgebroken Japanse Grand Prix. Net als Rins en Joan Mir stond de zesvoudig MotoGP-kampioen enkele malen met blessureleed langs de kant. Het gevolg was dat Repsol Honda en Team LCR het moesten doen met posities negen en tien in het kampioenschap voor teams. Tot overmaat van ramp bleek Marquez dermate ontevreden over de ontwikkeling van de RC213V dat hij besloot om de fabrikant na elf jaar trouwe dienst te verlaten. Hij stapt voor 2024 over naar Gresini, om daar met een één jaar oude Ducati te rijden.

Yamaha

Dat 2023 hoe dan ook geen eenvoudig jaar was voor de Japanse MotoGP-fabrikanten, werd wel bewezen door Yamaha. Twee jaar geleden leverde het merk uit Iwata nog de wereldkampioen met Fabio Quartararo, die vorig jaar tweede werd in de titelstrijd. Dit jaar kon de Fransman slechts nipt in de top-tien van de eindstand eindigen met drie derde plaatsen als beste resultaat. Teamgenoot Franco Morbidelli eindigde intussen helemaal niet op het podium, waardoor 2023 het eerste jaar sinds 2003 werd waarin Yamaha geen enkele Grand Prix won. De strijd om de vierde plaats bij de constructeurs werd weliswaar nipt gewonnen van Honda, maar ondanks de toevoeging van sprintraces werden er 60 punten minder gescoord dan een jaar eerder. Bovendien staat de fabrikant in 2024 mogelijk hetzelfde scenario te wachten als Honda. Quartararo heeft zijn teleurstelling over de ontwikkeling van de YZR-M1 meermaals geuit en is bereid om zijn heil elders te zoeken als dit komend jaar weer het geval is...

Het voormalige satellietteam van Yamaha verdient in 2023 ook een plekje in de kolom met verliezers. RNF Racing stapte voor de start van het seizoen over naar motorfietsen van Aprilia, nadat Yamaha het contract wegens financiële onzekerheid bij het team niet wilde verlengen. Op sportief gebied leverde dat een kleine stap voorwaarts op, want de renstal van Razlan Razali klom op van P11 naar P8 in het kampioenschap bij de teams. Achter de schermen was het echter onrustig bij RNF Racing, dat afgelopen winter voor 60 procent in handen kwam van CryptoData. Het leidde er uiteindelijk toe dat MotoGP-promotor Dorna Sports een dag na de seizoensfinale in Valencia besloot om de licentie van het team niet te verlengen wegens het schenden van het participation agreement. Na twee jaar verdwijnt RNF dus uit de MotoGP, al blijven Miguel Oliveira en Raul Fernandez op de grid staan: zij gaan mee naar Trackhouse Racing, dat de inschrijving voor 2024 overneemt.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Ondanks een ongelukkig seizoen won Enea Bastianini toch de GP van Maleisië.

De eerste rijder die een plekje in de kolom met verliezers van 2023 verdient, is Enea Bastianini. Vorig jaar maakte de Italiaan grote indruk in dienst van Gresini Racing door vier Grands Prix te winnen en derde te worden in het kampioenschap. Hij verdiende daarmee een overstap naar Ducati, waar hij de hoge verwachtingen niet kon waarmaken. Deels buiten zijn schuld overigens, doordat Bastianini in de eerste sprintrace in Portimão geblesseerd raakte en daarna vijf Grands Prix miste, om in Barcelona opnieuw een blessure op te lopen en wederom vier Grands Prix te ontbreken. Het neemt niet weg dat hij een behoorlijke periode nodig had om zich aan te passen aan de nieuwe Ducati GP23. Pas in de slotfase van het seizoen lukte dat, wat in Maleisië leidde tot zijn enige overwinning - en tevens enige podiumplek - van het jaar. Mede daardoor krijgt Bastianini in 2024 opnieuw de kans bij het fabrieksteam, een plekje dat ook begeerd werd door Jorge Martin.

Voor het laatste plekje bij de verliezers van 2023 waren meerdere gegadigden. Zo kende Jack Miller geen geweldig eerste seizoen bij KTM, waar hij 130 punten toegaf op teamgenoot Brad Binder. Ook Takaaki Nakagami had met het plekje aan de haal kunnen gaan door het gebrek aan groei dat hij in 2023 liet zien bij LCR Honda, maar de keuze is uiteindelijk gevallen op Pol Espargaró. Ook voor de 32-jarige Spanjaard van GasGas Tech3 geldt dat dit deels buiten zijn eigen schuld is. In Portugal raakte hij zwaar geblesseerd, waardoor hij pas na de zomerstop weer in actie kon komen. Echt goede resultaten bleven echter uit, mede doordat Espargaró fysiek nog niet helemaal de oude was. Mede hierdoor werd hij wel het kind van de rekening toen KTM een plekje wilde vrijmaken voor toptalent Pedro Acosta. De loopbaan van Espargaró als fulltime MotoGP-rijder komt daardoor (voorlopig) ten einde, al blijft hij in 2024 als test- en reserverijder verbonden aan het Oostenrijkse project.