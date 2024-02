De driedaagse MotoGP-shakedowntest is donderdag begonnen. Dani Pedrosa reed op de openingsdag de snelste tijd, voor Pedro Acosta en Pol Espargaro. Wel moet opgemerkt worden dat de vaste rijders van Yamaha en Honda nog verstek lieten gaan. Op vrijdag zijn zij ook begonnen aan hun voorbereidingen op het aankomende MotoGP-seizoen. Voor Yamaha zijn Fabio Quartararo en zijn nieuwe teamgenoot Alex Rins in actie gekomen, bij Honda geldt dat voor fabrieksrijders Joan Mir en Luca Marini én LCR-mannen Johann Zarco en Takaaki Nakagami. Ze hebben allemaal met het nieuwe materiaal van hun respectievelijke werkgevers kunnen uitproberen.

De snelste tijd van de vrijdag is voor dit gezelschap buiten bereik gebleven, want voor de tweede dag op rij is KTM bovenaan geëindigd. Ditmaal is het Espargaro die de ranglijst aanvoert. De Spanjaard, die zijn plek bij GasGas Tech3 is kwijtgeraakt aan Acosta, heeft 30 ronden afgelegd met 1.58.241 als snelste tijd. Daarmee heeft hij Quartararo afgetroefd. De wereldkampioen van 2021 geeft drie tienden van een seconde toe op Espargaro en heeft op zijn beurt weer 0.007 seconde marge naar Acosta, die de derde plaats bezet.

Achter Acosta valt een klein gaatje naar Rins, die op vier tienden van de snelste tijd op de vierde positie is geëindigd. Kort daarachter volgt Pedrosa op de vijfde positie, terwijl Mir op de zevende stek de snelste Honda-rijder is. Wel geeft de wereldkampioen van 2020 al meer dan acht tienden toe op Espargaro. Zarco heeft de zevende tijd gereden, met de snelste ronde van Quartararo op zijn tweede motorfiets op de achtste positie. Rins volgt dan weer op de negende plaats en Marini completeert de top-tien.

De radicale nieuwe fairing op de Ducati van Michele Pirro. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Ook Aprilia en Ducati zijn vrijdag weer op de baan verschenen voor testwerk, opnieuw met testrijders Lorenzo Savadori en Michele Pirro. Ze zijn in de onderste regionen geëindigd, maar zeker Ducati hecht waarschijnlijk weinig waarde aan de rondetijden. Pirro heeft namelijk de eerste meters gemaakt met het gloednieuwe aerodynamische pakket van Ducati met een radicaal gewijzigde fairing die de prestaties in de bochten verder moet verbeteren.

Uitslag MotoGP shakedowntest Sepang - vrijdag