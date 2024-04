KTM bevestigt eerste wildcards Pedrosa en Pol Espargaró in 2024

In een eerder stadium heeft KTM al duidelijk gemaakt dat alle seinen op groen stonden voor een wildcardoptreden van Dani Pedrosa tijdens de Grand Prix van Spanje eind april. De Spaanse testrijder moest zelf nog de knoop doorhakken en heeft dat inmiddels gedaan, waardoor hij later deze maand in Jerez aan de start verschijnt. Een ruime maand later mag ook collega-testrijder Pol Espargaró acte de présence geven tijdens een MotoGP-raceweekend. In het geval van de rijder uit Granollers geldt dat hij tijdens de Italiaanse Grand Prix op Mugello aan de start verschijnt.

"Ik heb vorig jaar veel plezier gehad in Jerez en de ontvangst van de fans was geweldig. We weten dat Jerez een bijzondere plek is. Het wordt voor ons belangrijk om referenties voor onze tests te gebruiken en dat in een race-omgeving te doen. Dat is de hoofdreden dat we in 2024 meedoen", zegt Pedrosa over zijn kans. Espargaró voegt eraan toe: "Het wordt cool om weer met de jongens op de grid te staan. Het testen verloopt goed en ik ben heel gemotiveerd. Ik voel me weer meer als mijn oude zelf na mijn blessure van 2023. Ik kijk ernaar uit om terug te keren in de MotoGP-familie en te laten zien dat we goed en snel werk leveren tijdens onze tests."

Mogelijk meer wildcards in 2024

Door de teruggekeerde concessies is er in 2024 een verandering in het aantal wildcards dat MotoGP-fabrikanten mogen inzetten. Het vorig jaar zeer succesvolle Ducati mag daardoor helemaal geen extra motor inzetten dit jaar, terwijl de overige fabrikanten dat zelfs zes keer mogen doen. Vorig jaar waren dat er nog drie voor alle deelnemende merken. Ook KTM mag dit jaar dus zesmaal een extra motorfiets inzetten voor een van de testrijders. Of en hoeveel wildcards er dit seizoen nog volgen voor de Oostenrijkse fabrikant is nog niet bekend.

Vorig jaar maakte KTM twee keer gebruik van de mogelijkheid om een wildcard in te zetten en beide malen was Pedrosa de uitverkorene. Tijdens de Spaanse GP in Jerez maakte hij meteen indruk door de snelste tijd te rijden in de eerste vrije training, gevolgd door de zesde plaats in zowel de kwalificatie als de sprintrace. Op zondag werd de 38-jarige rijder uit Sabadell zevende. Daarna volgde voor Pedrosa nog een optreden in Misano, waar hij het nog beter deed met een vierde plek in zowel de sprintrace als de Grand Prix van San Marino. Zijn deelname aan de GP van Spanje wordt de 299ste Grand Prix van Pedrosa en zijn 221ste race in de MotoGP. Voor de 32-jarige Espargaró, die vorig jaar nog voor GasGas Tech3 racete, wordt het zijn 167ste MotoGP-start en zijn 289ste in de Grands Prix.