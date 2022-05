Pol Espargaro aan kop in eerste training GP van Frankrijk

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk vond vrijdagochtend plaats op een zonovergoten Bugatti Circuit, waar de fans in alle vroegte aanwezig waren om de twee Franse MotoGP-helden te spotten. Met de zon volop present waren de omstandigheden prima voor de eerste sessie, al was het nog fris. Dat bleek al vrij snel door een valpartij van Enea Bastianini aan het begin van de sessie. Hij verloor de voorkant in Garage Vert, maar was niet de enige. Vooral de KTM-rijders kregen het te verduren in de openingssessie in Le Mans. Brad Binder, Raul Fernandez én Miguel Oliveira gingen allemaal tegen de vlakte. Die laatste deed het niet veel later nog eens dunnetjes over toe hij in La Chapelle crashte. De Portugees hield er op het eerste zicht niets aan over, maar was toch wel aangeslagen na weer een valpartij. Ook Franco Morbidelli ging onderuit in de eerste fase van de training.

Zijn teamgenoot Fabio Quartararo kwam voor het eerst als wereldkampioen in actie op Franse bodem. De Yamaha-rijder maakte een goede indruk en stond vrijwel de hele sessie in de bovenste regionen van de tijdenlijst. Quartararo’s snelste tijd kwam met enkele minuten te gaan, maar dat was niet genoeg voor de koppositie. Er doken in de slotfase namelijk nog drie rijders onder de tijd van de wereldkampioen door. Pol Espargaro klokte 1.31.771 als snelste tijd, een nieuw teken dat hij zich nog niet neerlegt bij de geruchten over zijn toekomst bij Honda. Espargaro reed die tijd op een soft compound-achterband. Hij was nipt sneller dan Alex Rins van Suzuki en Francesco Bagnaia van Ducati. Quartararo eindigde uiteindelijk op de vierde plek voor Aleix Espargaro, die in de slotfase van de sessie opstoomde naar P5.

Joan Mir werd zesde voor Jack Miller, die eerder in de sessie nog even aan de leiding stond. Maverick Viñales begon aardig aan het weekend in Le Mans, hij produceerde de achtste tijd in de eerste sessie. Johann Zarco en Luca Marini maakten de top-tien compleet.

Vijf van de zes MotoGP-merken waren present in de top-zes van de sessie, alleen KTM bleef achter. Brad Binder was de snelste van het merk, maar eindigde op de achttiende plaats met 1.32.756.

De tweede vrije training voor de MotoGP Grand Prix van Frankrijk begint vrijdagmiddag om 14.10 uur.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Frankrijk