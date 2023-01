Op 2 mei 2022 bracht Suzuki het meest onverwachte en opmerkelijke nieuws in jaren naar buiten: de fabrikant zou aan het einde van het jaar vertrekken uit het MotoGP-kampioenschap. Het merk had niet lang daarvoor een vijfjarige deal met Dorna getekend om minimaal tot eind 2026 in de MotoGP te blijven. Op nog niet eens een derde van het eerste jaar werd dat contract simpelweg verscheurd.

Het nieuws sloeg in als een bom. Zeker bij de personeelsleden van het fabrieksteam. Zo’n vijftig man kreeg pas op de dag van de aankondiging te horen dat er geen toekomst bij Suzuki meer was. Een grote schok, wat snel overging in onzekerheid over de toekomst. Alex Rins verwoordde het daags naderhand treffend: “We hebben twee opties. In elkaar storten en de hele dag denken aan het feit dat we volgend jaar geen motor hebben. Of succesvol zijn, doorgaan, de kop omhoog, met meer eenheid binnen het team dan ooit tevoren. Kijkend naar mijn monteurs, zie ik dat ze voor die tweede optie gegaan zijn. Ook al hebben ze voor volgend jaar geen werk meer, zijn ze gemotiveerder dan ooit en willen we laten zien dat Suzuki een fout gemaakt heeft.”

Joan Mir rijdt in 2023 voor Honda. Zijn technische rechterhand verkast naar Gresini en gaat samenwerken met met Fabio Di Giannantonio. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Medio juni, vijf weken na het nieuws, verkeerde het personeel nog altijd in onzekerheid. Joan Mir vertelde: “Het is een moeilijke situatie. Tot aan de laatste race zullen veel mensen van het team niet weten waar ze volgend jaar werken. Misschien weet zelfs helemaal niemand dat. We hebben geen verklaring van Suzuki gekregen, enkel het statement dat iedereen kon lezen. Ik wacht nog altijd op een verklaring.” In de onderhandelingen met Honda probeerde zowel Mir als Rins een of meerdere Suzuki-leden mee te nemen, maar in beide gevallen mislukte dat. Rins eind juni: “We hebben een zeer goede familie hier bij Suzuki en ik zou graag een aantal van hen meenemen, maar ik moet me ook voegen naar het andere team (LCR-Honda). Ik heb begrepen dat zij het team niet willen aanpassen. Ze laten me niemand meenemen van Suzuki, maar dat begrijp ik ook.”

Rins’ hoofdmonteur Manu Cazeaux was het eerste Suzuki-teamlid dat een nieuwe job vond voor 2023. Hij gaat bij Aprilia aan de slag als technisch manager van Maverick Viñales. “Ik heb geprobeerd hem mee te nemen naar mijn nieuwe team, maar dat mocht niet”, aldus de #42.

Hoewel er slechts mondjesmaat nieuws over nieuwe werkgevers voor het Suzuki-personeel naar buiten kwam, hebben inmiddels de menselijke en professionele kwaliteiten overwonnen. Nagenoeg alle teamleden hebben een nieuwe job voor 2023 gevonden en zijn ook komend seizoen in de paddock actief. “In deze zes jaar was iedereen bij Suzuki meer dan gewoon een werknemer”, legde Rins eerder deze maand uit in de Motorsport-podcast. “Voor ons als rijders was het iets gemakkelijker om werk te vinden. Maar voor deze vijftig teamleden lag het ingewikkelder. Er zijn mensen die ervoor gekozen hebben om iets anders te doen en het kampioenschap te verlaten. Zoals Kevin (Loussouarn), de man die verantwoordelijk was voor mijn wielen. Hij is echt top. Hij heeft besloten om een leven buiten het wereldkampioenschap na te jagen. Maar ik ben blij dat min of meer iedereen een plekje gevonden heeft, al was het niet gemakkelijk.”

Alex Rins heeft een plekje gevonden bij LCR-Honda, en zijn technisch manager gaat aan de slag bij Aprilia met Maverick Viñales. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Van al het Suzuki MotoGP-personeel, heeft slechts een iemand na 31 december 2022 nog een contract met het merk: teammanager Livio Suppo. De Italiaan blijft verbonden aan Suzuki voor de afhandeling van alle contracten met leveranciers en het opdoeken van de overblijfselen van het team. Hij wordt daarbij ondersteund door Roberto Brivio - broer van voormalig teammanager Davide - die tot de volledige ontmanteling blijft werken in het gehuurde pand in Cambiago, net buiten Monza. Verder zijn zes medewerkers, allen Japanners, op andere afdelingen binnen de Suzuki Motor Corporation geplaatst. Onder hen projectleider Shinichi Sahara, die overstapt naar de divisie scheepsmotoren.

De belangrijkste crewleden van beide rijders hebben een goede nieuwe baan gevonden. Cazeaux nam drie monteurs mee naar Aprilia. Frankie Carchedi, verantwoordelijk voor de pitbox van Mir, heeft vier engineers meegenomen naar Gresini. Zij gaan daar aan de slag met Fabio Di Giannantonio. KTM heeft ook vier engineers aangenomen: drie voor het fabrieksteam en eentje voor Tech3 GasGas. Yamaha en VR46 hebben beiden een engineer overgenomen, plus monteurs en koks.

De nieuwe werkgevers van het Suzuki-personeel in 2023:

Naam Functie in 2022 Functie in 2023 1 Shinichi Sahara Projectleider Suzuki MotoGP SMC (Suzuki Motor Comp.) 2 Ken Kawauchi Technisch directeur SMC 3 Atsushi Kawasaki Engineer chassis SMC 4 Yuta Shimabukuro Data-engineer (Rins) GasGas Tech3 - Engineer 5 Masahiro Yamada Performance engineer SMC 6 Sadayuki Tsujimura Performance engineer SMC 7 Joan Mir Coureur Honda Repsol - Coureur 8 Alex Rins Coureur LCR Honda - Coureur 9 Mitia Dotta Teamcoördinator Aprilia - Teamcoördinator 10 Frankie Carchedi Track engineer Joan Mir Track engineer - Gresini Di Gianantonio 11 Claudio Rainato Data-engineer (Mir) VR46 - Engineer 12 Jacques Roca Monteur (Mir) VR46 - Monteur (Marini) 13 Marco Rosa Gastaldo Monteur (Mir) Gresini - Monteur 14 Tsutomu Matsugano Monteur (Mir) Moto2 Team America - Monteur 15 Fernando Mendez Monteur (Mir) Aprilia RNF - Monteur 16 Manuel Cazeaux Track engineer Alex Rins Aprilia Viñales - Track engineer 17 Davide Manfredi Monteur (Rins) Aprilia Viñales - Monteur 18 Tiziano Verniani Monteur (Rins) Pramac Zarco - Monteur 19 "Paco" Nogueira Monteur (Rins) Aprilia RNF - Monteur 20 Jordi Melendo Coördinator onderdelen GasGas Tech3 - Coördinator onderdelen 21 Francesco Munzone Performance engineer Moto2 MV Agusta - Track engineer 22 Nicolas Piantoni Performance engineer KTM - Engineer 23 Matteo Gaio Performance engineer KTM - Engineer 24 Giorgio Ripoli Performance engineer KTM - Engineer 25 Tom O'Kane Performance engineer Yamaha - Engineer 26 Mattia Bonfanti Chef-kok hospitality Aprilia RNF - Kok 27 Dario Decio Hospitality coördinator VR46 - Hospitalitycoördinator 28 Alessio Armigeri Kok hospitality Yamaha - Kok 29 Akira Yamajuku Monteur SMC 30 Livio Suppo Team Manager Contract tot einde 2023 31 Roberto Brivio Coördinator Ontmanteling faciliteit Cambiago