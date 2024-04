Dinsdagochtend kwam voormalig MotoGP-coureur Andrea Dovizioso hard ten val op zijn eigen motorcrossbaan in Faenza. De zorgen over zijn toestand waren na de crash groot. Er werd gevreesd voor ernstig hoofdletsel en hij werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht. De eerste berichten gaven aan dat hij buiten levensgevaar was, maar dat de ernst van de verwondingen nog niet duidelijk was. Dinsdagavond deelde de Italiaan op zijn Instagram-account goed nieuws. De schade lijkt met een gebroken sleutelbeen en schade aan de pols relatief mee te vallen.

"Deze keer ben ik hard gevallen. Mijn verzameling aan gebroken botten is weer een stukje groter geworden, maar gelukkig is de CT-scan goed", schrijft de winnaar van vijftien MotoGP-races. "Woensdag onderga ik meer tests en ik laat weten hoe die zijn verlopen." Dovizioso's trainer Yuri Naldini was snel ter plekke en wordt uitvoerig bedankt. "Bedankt dat je er altijd bent. Ook dank aan alle mensen die me geholpen hebben en aan het medisch personeel in het ziekenhuis."

Dovizioso is een groot fan van motorcross. Tijdens zijn actieve MotoGP-carrière reed de coureur al hobbymatig op de crossmotor, sinds zijn afscheid van de koningsklasse van de motorsport richt de 38-jarige rijder zich volledig op het crossen. Zo reed hij al meerdere keren mee in lokale crosswedstrijden. Ook heeft hij sinds een aantal maanden de crossbaan in de buurt van Faenza in handen. Dovi heeft flink wat tijd en geld in het parcours gestoken, want de hele accommodatie is compleet gerenoveerd. Het heeft ook een nieuwe naam gekregen, namelijk '04 Park'. Een knipoog naar het MotoGP-startnummer van Dovizioso.

De eigen raceactiviteiten worden nu even geparkeerd. Dovizioso was van plan om dit jaar aan het Italiaanse motorcrosskampioenschap mee te doen, maar mist nu in ieder geval de eerste Grand Prix.