Officieel: Suzuki bevestigt vertrek uit MotoGP na dit seizoen

Het nieuws dat Suzuki na afloop van het huidige seizoen uit de MotoGP vertrekt, is ingeslagen als een bom. De werknemers van het project werden vorige week maandag kort na afloop van de testdag in Jerez op de hoogte gebracht. Motorsport.com kreeg bevestiging van het nieuws. Die officiële verklaring liet ruim anderhalve week op zich wachten. In die periode werd er volop gespeculeerd over de situatie bij Suzuki en was het - ook voor direct betrokkenen - gissen naar de exacte redenen van het vertrek. Nu heeft Suzuki iets meer openheid van zaken gegeven. "Helaas zijn we door de huidige economische situatie en de ontwikkelingen in de automotive-sector genoodzaakt om onze budgetten te herzien en anders te gebruiken in de komende jaren."

Het vertrek van Suzuki komt op een zeer onverwacht moment. De constructeur had zich vorig jaar voor een periode van vijf jaar gecommitteerd aan het kampioenschap nadat de meest recente commerciële deal aan het eind van 2021 afliep. Dorna Sports reageerde na het nieuws ook met een kort statement dat Suzuki niet eenzijdig kan vertrekken uit de MotoGP. Daarover wordt nu onderhandeld, zo laat de formatie weten: "De Suzuki Motor Corporation voert op dit moment gesprekken met Dorna over de mogelijkheid om aan het eind van 2022 uit de MotoGP te vertrekken."

Door het stoppen van Suzuki verliezen honderden mensen hun baan. Op het circuit is Suzuki met 35 personeelsleden actief, een betrekkelijk klein aantal ten opzichte van sommige andere merken.

Grote gevolgen voor de rijdersmarkt

Met het vertrek van Suzuki aan het eind van dit jaar komen twee Spaanse topcoureurs op de markt voor de contractperiode 2023-2024. Joan Mir, de wereldkampioen MotoGP van 2020, is al jaren een doelwit van HRC Honda. Voor zijn debuut in 2019 koos Mir bewust voor Suzuki omdat rijders daar de tijd krijgen om te groeien. Het leverde hem in het atypische coronajaar 2020 de wereldtitel op, de eerste van Suzuki sinds Kenny Roberts Jr. in 2000. Mir lijkt nu alsnog onderweg naar Honda, waar hij de teamgenoot wordt van Marc Marquez en Pol Espargaro zal vervangen.

Alex Rins rijdt al sinds zijn MotoGP-debuut in 2017 voor Suzuki. Hij won drie races in dienst van het team, stond vijftien keer op het podium. Zijn beste seizoen werkte hij in 2020 af, toen hij op respectabele afstand van teamgenoot Mir derde werd in het wereldkampioenschap. Rins kende daarna een matig seizoen, maar begon dit jaar ijzersterk. In de eerste zes races van het seizoen stond hij twee keer op het podium. Voor de Spaanse GP van dit weekend in Jerez stond hij gedeeld aan de leiding in het wereldkampioenschap. Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Rins ligt.

Suzuki, een merk met een rijke motorsportgeschiedenis

Suzuki was in de vroege jaren zeventig al actief in het wereldkampioenschap. In 1974 stond er voor het eerst een fabrieksteam aan de start met Barry Sheene als grote man. Hij won de wereldtitel in 1976 en 1977. Een jaar later eindigde Sheene met de nieuwe Suzuki RGA op de tweede plaats. Na het winnen van wereldtitels met Marco Lucchinelli in 1981 en Franco Uncini in 1982 trok Suzuki zich in 1983 terug uit het wereldkampioenschap. Vier jaar later was de formatie alweer terug. Kevin Schwantz en Takumi Itoh werkten een parttime programma af voor de formatie. In 1989 won Schwantz zes races en werd hij vierde in het kampioenschap. De Amerikaan vocht in de jaren daarna regelmatig om de wereldtitel, maar beleefde zijn definitieve doorbraak met het winnen van het wereldkampioenschap in 1993. Kenny Roberts Jr. kwam in 1999 voor Suzuki rijden, een jaar later won hij de wereldtitel.

In het MotoGP-tijdperk boekte Suzuki in eerste instantie niet veel succes. Met rijders als Sete Gibernau, John Hopkins en Chris Vermeulen deed Suzuki lang mee, maar de eerste overwinning in het MotoGP-tijdperk werd pas in 2007 geboekt toen Chris Vermeulen de Franse Grand Prix won. Aan het eind van 2011 greep Suzuki de economische crisis aan om de stekker uit het MotoGP-project te trekken. Het duurde niet lang voordat het merk weer een herstart beleefde.

Aan het eind van 2014 kwam Randy de Puniet in actie met de GSX-RR, de machine waar het huidige MotoGP-prototype op gebaseerd is. Davide Brivio werd als teammanager aangesteld en was de geestelijk vader van het project. Hij haalde coureurs als Maverick Viñales, Aleix Espargaro en Andrea Iannone naar het team. Viñales won in 2016 de Britse Grand Prix, zijn eerste overwinning en de eerste van Suzuki sinds de terugkeer. De Spanjaard werd dat jaar vierde in het wereldkampioenschap.

In 2017 debuteerde Alex Rins bij Suzuki. Hij stond een jaar later vijf keer op het podium en pakte aan het begin van 2019 zijn eerste overwinning in de Amerikaanse Grand Prix. Later dat jaar won hij ook op Silverstone. Rins begon echter met een blessure aan 2020 en dat werd het jaar van Joan Mir. In een gecomprimeerd kampioenschap met slechts veertien races stond hij maar liefst zes keer op het podium en won hij de Grand Prix van Europa in Valencia. Een week later werd hij wereldkampioen.

Suzuki liep in 2021 achter de feiten aan, maar was dit seizoen met twee podiumplekken in de eerste zes races sterk aan het kampioenschap begonnen.