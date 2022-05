Analyse: De gevolgen van de Suzuki-exit voor de MotoGP

Na afloop van de post-race test in Jerez werden alle werknemers van het project in de hospitality van Suzuki verzameld. Daar kwam het hoge woord eruit. Suzuki is na dit seizoen niet meer actief in de MotoGP. Iedereen was met stomheid geslagen. Het nieuws, dat door deze website als eerste gemeld werd, kwam als een onaangename verrassing voor iedereen die betrokken is bij de MotoGP. Tot in de hoogste rangen van de formatie was niemand op de hoogte, getuige de weifelende ‘no comment’ van teammanager Livio Suppo en de harde woorden van belangenbehartiger Paco Sanchez. De manager van Joan Mir liet weten compleet overvallen te zijn door het nieuws. Dat geldt ook voor Dorna Sports, de promotor van het kampioenschap. Kort na de scoop verscheen een verklaring van de promotor waarin geschreven stond dat Suzuki niet eenzijdig over een vertrek uit de MotoGP kon beslissen. Het was niet de bevestiging, maar veel meer bevestiging kun je niet krijgen. En met die beslissing stuit Suzuki op het eerste struikelblok om uit de MotoGP te vertrekken.

PR-technisch is de hele Suzuki-exit een grandioze miskleun

Het is al de tweede keer in tien jaar tijd dat Suzuki uit de MotoGP wil vertrekken. In 2011 werd het project ook al gestaakt vanwege de economische crisis. In 2015 was men weer van de partij en ditmaal met meer succes. In 2020 haalde het team haar eerste wereldtitel met Joan Mir. Het merk leek eindelijk de juiste weg ingeslagen om ook op de lange termijn succesvol te zijn. Suzuki tekende een jaar geleden net als de vijf andere fabrikanten een nieuwe deal voor vijf jaar om in de MotoGP te blijven. Hoeveel dat contract waard is, moet blijken in de onderhandelingen. Maar dat Dorna middels een statement op – hoe betrouwbaar ook – onbevestigde berichten reageerde, geeft wel aan dat er stront aan de knikker is. De promotor van het MotoGP-kampioenschap zocht dinsdagochtend contact met Suzuki om hen op de hoogte te brengen van de verplichtingen die in het contract staan. Suzuki kan niet eenzijdig beslissen om uit de MotoGP te vertrekken zonder daar met Dorna Sports over te onderhandelen.

De organisatie van Ezpeleta zal Suzuki heus niet verplichten om de komende vijf jaar met tegenzin actief te zijn in de MotoGP, maar men zal Suzuki geen vrijgeleide geven om zomaar te vertrekken. Het is veelzeggend dat het - na het op de hoogte brengen van het personeel in Jerez - nog meer dan tien dagen stil bleef voordat Suzuki met een nadere verklaring kwam. Het is in alle opzichten een eigen doelpunt van jewelste. De dagenlange stilte was op PR-vlak desastreus voor Suzuki en alles wat ermee te maken heeft. Die stilte was deels te verklaren door de Gouden Week, die in Japan gevierd wordt met enkele vrije dagen. Maar men ging er bij Suzuki blijkbaar vanuit dat het nieuws nog wel onder de pet zou blijven, ook als dat nieuws mensen persoonlijk treft. Juist dan is er de neiging om er snel mee naar buiten te treden. Suzuki was niet voorbereid en sloeg de plank op grandioze wijze mis.

En dat is niet het enige onderdeel waarmee Suzuki de plank misslaat. Suzuki vertrekt dan wel uit de MotoGP, maar waarom? De industrie is na de coronacrisis redelijk hersteld, het kampioenschap floreert als nooit tevoren en ook om de sportieve prestaties hoeft het Suzuki-team niet afgestraft te worden. Het lijkt bovenal weer een kortzichtige beslissing van een stel mannen in dure driedelige pakken die het niet zo hebben op de racerij. En ook dat is niet nieuw bij Suzuki. Het wordt gezien als een ‘extra’ activiteit en op sportief vlak durft Suzuki al jaren niet door te pakken. Hoe lang werd er al over een satellietteam gesproken? De investering daarvoor liet al jaren op zich wachten.

Waar ligt de toekomst van Mir en Rins?

Vanzelfsprekend wordt het hardwerkende personeel van het raceteam ontzettend geraakt door de plotselinge exit van Suzuki. Teammanager Livio Suppo tekende voor dit seizoen een tweejarig contract om de formatie onder zijn hoede te nemen. Hij had geen idee dat Suzuki er in deze fase uit zou stappen. Suppo en projectleider Shinichi Sahara, die het Suzuki-personeel op de hoogte moest brengen, zaten tot voor kort zelfs nog met de rijders om tafel. Sanchez, de manager van Mir, dacht een dezer weken met nieuws te komen over de contractverlenging van de oud-wereldkampioen. Gesprekken met andere fabrikanten waren daardoor non-existent. Na twee coronajaren en de Russische invasie in Oekraïne, die wereldwijd voor instabiliteit zorgt, lag het in de lijn der verwachting dat beide coureurs akkoord zouden gaan met een lager salaris.

Livio Suppo en Shinichi Sahara waren bezig met de onderhandelingen van een nieuw contract toen ze in Jerez het slechte nieuws moesten brengen.

Naast het menselijke drama rond deze hele situatie, heeft het Suzuki-nieuws ook gigantische gevolgen voor de MotoGP-rijdersmarkt. Die was inmiddels op gang gekomen. Mir staat in de belangstelling van Honda, zo heeft Motorsport.com vernomen. In 2018 was Honda ook al aan het jagen op een handtekening van Mir, maar de coureur van Mallorca besloot voor Suzuki te gaan. Gaat hij nu alsnog naar Honda? Het ligt in de lijn der verwachting, al is het met de huidige vorm van Honda ook een groot risico om de plek van Pol Espargaro over te nemen.

Over de positie van Alex Rins is meer onduidelijkheid. En daar begint ook meteen de hele stoelendans die in potentie kan ontstaan. De coureur begon ijzersterk in de eerste vijf races van dit seizoen en lag op koers voor een nieuw contract bij Suzuki. Waar de opties voor Mir al beperkt zijn, zijn ze dat helemaal voor Rins. Ducati gaat niet buiten de deur shoppen, Honda heeft met Marquez (en in potentie Mir) de line-up rond. Yamaha houdt – zoals het nu lijkt - vast aan Fabio Quartararo en Franco Morbidelli, al presteert die laatste niet best. Bij KTM kan nog het een en ander schuiven, maar dat is niet meteen de eerste keuze voor Rins. Blijft Aprilia over. Bij dat merk komt misschien plaats als men er niet uitkomt met Aleix Espargaro of als Maverick Viñales aan blijft modderen met de RS-GP. Afgezien van het Aprilia-zitje, lijkt het bijna een zekerheid dat Rins aangewezen is op een satellietzitje.

De stoelendans bij de satellietteams

Het vertrek van Suzuki komt ongelegen voor de MotoGP, maar het biedt voor andere teams ook kansen. In de eerder besproken verklaring van Dorna staat geschreven dat er voldoende interesse is van satellietteams en zelfs van fabrikanten. Concreet wilde de promotor niets kwijt over de vermeende belangstelling, maar Motorsport.com heeft reeds vernomen dat Leopard Racing serieuze interesse heeft. Bij monde van teambaas Christian Lundberg heeft het team uitgesproken het wel te zien zitten om als satellietteam van Aprilia actief te zijn. Nog voordat de hele Suzuki-situatie was ontstaan, toonde ook RNF belangstelling om de switch te maken van Yamaha naar Aprilia.

De formatie onder leiding van Razlan Razali tekende afgelopen jaar een eenjarige deal als klantenteam van Yamaha, maar tot nu toe loopt de samenwerking niet helemaal gesmeerd. Als er een voordeel kleeft aan de beslissing van Suzuki, is het wel dat er tijd is om alle puzzelstukken op de juiste plek te laten vallen. Aprilia kan de troef uitspelen voor het meest geschikte team, Dorna heeft tijd om de belangstellende teams rustig te evalueren en tot een goede keuze te komen. En kwalitatief gaat de MotoGP er ook niet meteen op achteruit, zeker niet nu Aprilia zo competitief is gebleken in de eerste races van dit jaar.

Er zijn nog genoeg vragen waar antwoord op gevonden moet worden. Wat gaat er met Rins gebeuren? Moet Morbidelli het veld ruimen bij Yamaha? Staat de contractverlenging van Aleix Espargaro en Maverick Viñales bij Aprilia op de tocht? Het vertrek van Suzuki maakt de situatie nog iets lastiger dan die al was. Er zijn simpelweg te veel goede rijders voor het aantal beschikbare zitjes. De zwakste schakel in het hele verhaal zijn toch wel de personeelsleden van Suzuki, die na dit seizoen op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. Zij zijn de echte verliezers van dit hele debacle.

Waar ligt de toekomst van Alex Rins? Het is een van de belangrijke vragen die de komende weken en maanden beantwoord moet worden.