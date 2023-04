Suzuki terug in MotoGP? FIM-president heeft goede hoop

Suzuki keerde in 2015 terug in de MotoGP en pakte in 2020 met Joan Mir de wereldtitel. Halfweg 2022 maakten de Japanners tot ieders verrassing bekend aan het einde van het jaar de sport te verlaten. Suzuki wees naar de veranderende markt en de forse investeringen als redenen voor het vertrek. Tijdens het WSBK-weekend in Assen sprak FIM-president Jorge Viegas over het merk. Hij verwacht Suzuki in de toekomst terug in de MotoGP.

Motorsport.com vroeg Viegas wat FIM kan doen om nieuwe merken aan te trekken voor de MotoGP en het WK Superbikes: “Het vertrek van Suzuki viel zwaar. Ik heb de kans gehad om in Japan met meneer Suzuki te praten. Ze zeiden dat ze al het geld dat ze hadden gingen investeren in een nieuw type motorblok, bla bla bla. Ik denk dat ze terugkeren. Ze kunnen geen motoren verkopen als ze niet deelnemen aan de competitie. We hebben twee zeer zware jaren gekend met de coronapandemie. Het ziet er nu veel beter uit. Ik denk dat er in beide competities - MotoGP en Superbikes - nieuwe fabrikanten gaan komen. Dat is niet eenvoudig, want de investering die nodig is voor met name de MotoGP is enorm. In Superbikes is ook een goede investering nodig om competitief te kunnen zijn. Maar kijk naar het WK Endurance, daar is Ducati toegetreden. Voorheen namen zij nooit deel. En zij worden gesteund door de fabriek. Ik ben dus optimistisch. We moeten de reglementen wel zo maken dat ze aantrekkelijk zijn voor de fabrikanten. Het moet niet tegen hen werken, want dan komen ze niet. Dit is een interactief systeem. We bespreken dit veelvuldig binnen FIM.”

Viegas hoopt dat er ook in de MotoGP nieuwe merken toetreden. Hij heeft al enkele namen op het oog, maar erkent dat het momenteel onmogelijk is: “In MotoGP missen we Kawasaki en BMW. Maar zij willen niet komen, en op dit moment is er ook geen ruimte. Misschien dat Suzuki terugkeert. We zullen zien.”