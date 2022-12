Suzuki shockeerde de motorsportwereld eerder dit jaar door aan te kondigen dat de Japanse motorproducent de stekker uit het MotoGP-project zou gaan steken. Nog geen twee jaar eerder won Suzuki-coureur Joan Mir namelijk nog het kampioenschap voor het team. Naast MotoGP trekt Suzuki zich in 2023 ook terug uit het Endurance kampioenschap, waardoor Suzuki in geen enkele groot internationaal motorkampioenschap terug te vinden is.

Paul Denning was Suzuki’s teammanager tijdens de laatste jaren van de vorige stint van het Japanse merk in de MotoGP. Denning vertelt tijdens een interview met de Duitse editie van Motorsport.com dat hij “eerder teleurgesteld dan verrast” is door de keuze van Suzuki. “Ik heb eerder ook in die positie gestaan. En sommige mensen gaan hier nu zelfs voor de tweede keer doorheen. Ze stonden aan het begin van een vijfjarig contract met rechtenhouder Dorna en ze waren dagen verwijderd van het binnenhalen van een nieuwe rijder… Er is gewoon geen coördinatie tussen het raceprogramma en het management van Suzuki geweest’, verzucht Denning.

Deelname Superbike

Door het vertrek uit de MotoGP wordt er gespeculeerd over een potentiële deelname aan het wereldkampioenschap Superbike. Het Japanse merk heeft sinds 2015 niet meer meegedaan aan het kampioenschap, maar hebben met de GSX-R600 en GSXR-750 twee modellen die mogelijk mee kunnen doen. Denning betwijfelt echter of dit gaat gebeuren. “Ze hebben weliswaar goede straatmotoren, maar de aantrekkingskracht van Suzuki zal blijven dalen.”