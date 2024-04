Dit jaar verschijnen er slechts twintig auto’s op de grid bij het DTM, acht minder dan bij de deelnemerslijst van vorig jaar. Dat is het kleinste aantal coureurs sinds de introductie van de GT3-reglementen in 2021. Een combinatie van hoge operationele kosten, minder fabrieksondersteuning en het economische klimaat ligt ten grondslag aan deze ontwikkeling.

Anderzijds blijven zeventien coureurs uit het vorige seizoen op de grid staan, waaronder grote namen als Marco Wittmann, René Rast, Lucas Auer, Maro Engel en kersverse kampioen Thomas Preining. Een terugkerende naam is Nicki Thiim, winnaar van de 24 uur van Le Mans in 2014. De Deen neemt plaats achter het stuur van SSR Performance Lamborghini.

Sheldon van der Linde, één van de vier kampioenen op de grid, meent dat er geen reden tot paniek is na de verkleining van de deelnemerslijst. Hij wijst naar het aantal grote namen dat aan boord is gehouden. “Ik denk dat we tien auto’s hebben verloren, maar ik denk niet dat we enige vorm van kwaliteit hebben verloren”, vertelt de Schubert-coureur tegen Motorsport.com. “Alle grote namen zijn er nog en dat is natuurlijk belangrijk voor een kampioenschap als DTM. Mannen zoals René [Rast] en Marco [Wittmann], ex-kampioenen, houden het DTM op een hoger niveau. Als je tegen de beste coureurs rijdt, wordt het kampioenschap automatisch naar een hoog niveau gebracht.”

Minder crashes

Sinds de introductie van de GT3-auto’s in het kampioenschap zijn er een aantal grote crashes geweest. Zelfs nadat ADAC er vorig jaar voor koos om de staande herstarts – die door de vorige eigenaar ITR werden geïntroduceerd – weer erbij te pakken, heeft het DTM geen seizoen gehad zonder grote incidenten. Met name de race op de Sachsenring is een goed voorbeeld, waar twee verschillende kettingbotsingen plaatsvonden. Van der Linde, die zelf betrokken was bij een van deze crashes, stelt dat een kleinere grid zal zorgen voor minder van dit soort incidenten.

“Ik zie het niet als minder auto’s, maar juist op een positieve manier”, vervolgt de 24-jarige coureur. “Het betekent minder chaos bij de start. Alle incidenten die vorig jaar hebben plaatsgevonden [bij de start] waren belachelijk. Omdat er te veel auto’s zijn, probeert men zoveel mogelijk posities goed te maken bij de start. Ze weten dat dat de enige mogelijkheid is om echt iets te winnen in de race. Het is lastig om een GT3-auto in te halen.”

Van der Linde legt uit dat de kwalificatie nu een grotere rol zal spelen. “Er zal minder verkeer zijn, waardoor het eerlijker zal zijn. Je wordt niet geblokkeerd of iets, waardoor iemand die vooraan had moeten staan achteraan start bijvoorbeeld. Ik denk dat het daardoor eerlijker wordt”, aldus de Zuid-Afrikaanse coureur.