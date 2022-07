MotoGP-organisator Dorna akkoord met vertrek van Suzuki

Op de maandag na de Grand Prix van Spanje kon deze site melden dat Suzuki aan het eind van dit jaar uit de MotoGP vertrekt. Daardoor komen tientallen mensen op straat te staan. Het nieuws werd pas tien dagen later officieel bevestigd door het hoofdkantoor van Suzuki. De hele situatie verdiende niet de schoonheidsprijs. Nog altijd is het voor leden van het team gissen waarom de formatie zich zo plotseling terugtrekt.

Opmerkelijker nog is dat het vertrek komt in het jaar dat het nieuwe commerciële contract tussen Suzuki en Dorna ingegaan is. Fabrikanten tekenen altijd contracten met de organisator van het kampioenschap waarmee ze zich verbinden aan de sport en profiteren van de commerciële voordelen die de deelname biedt. Het nieuwe contract ging dit jaar in en duurt tot het eind van 2026. Dat Suzuki wilde vertrekken, viel niet in goede aarde bij de Spaanse organisator. Men reageerde naar aanleiding van berichten op deze site dat Suzuki niet eenzijdig kon besluiten om uit de MotoGP te vertrekken.

Na twee maanden onderhandelen zijn de partijen er nu uit, zo maakte Suzuki woensdagmorgen bekend. Het merk trekt zich overigens ook terug uit het Endurance World Championship, zo maakte men in hetzelfde bericht bekend. "Suzuki heeft besloten de deelname in MotoGP en EWC stop te zetten om de middelen elders in te zetten en initiatieven op te zetten die de duurzaamheid ten goede komen", zegt directeur Toshihiro Suzuki. "De motorsport is altijd een plek geweest voor technologische innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van onze middelen. Deze beslissing betekent dat we onze business opnieuw zullen inrichten en de middelen op een andere manier in te zetten om de route te verkennen naar een duurzame samenleving."

In de verklaring laat Suzuki tevens weten "alles te zullen doen" om het huidige MotoGP-seizoen zo goed mogelijk af te maken. Sinds het nieuws begin mei bekend werd hebben Alex Rins en Joan Mir geen top-vijf meer gescoord in MotoGP-races.