Zo reageren F1 en MotoGP op zege Messi en Argentinië bij WK voetbal

Zondag werd Argentinië in Qatar voor de derde keer gekroond tot wereldkampioen voetbal. In een spannende finale die alle kanten op ging rekende het Zuid-Amerikaanse land na 3-3 en strafschoppen af met Frankrijk, om zo na 1978 en 1986 opnieuw kampioen te worden. De finale draaide - zoals door velen gehoopt - uit op een duel tussen Lionel Messi en Kylian Mbappé, die respectievelijk twee en drie doelpunten scoorden in de finale. Argentinië nam de strafschoppen beter en ontving de wereldbeker. Ook voor Messi een bijzonder moment, want hij pakte zodoende de enige grote prijs die nog op zijn palmares ontbrak.

Ook in de Formule 1 en MotoGP hebben de coureurs met interesse gekeken naar de finale van het WK voetbal, die werd gehouden in het Lusail Stadium. Pierre Gasly deed dat vanuit het stadion, waar hij ongetwijfeld tot zijn eigen ongenoegen moest aanschouwen dat Frankrijk naast haar derde wereldtitel greep. Ook landgenoot Esteban Ocon heeft daar niet van genoten, net als Fabio Quartararo. De Franse MotoGP-wereldkampioen van 2021 plaatste voorafgaand aan de wedstrijd een foto van hemzelf en Messi, die sinds 2021 voor Paris Saint-Germain speelt in de Franse competitie Ligue 1.

George Russell was ook aandachtig toeschouwer van de wedstrijd, ondanks dat hij kort daarvoor nog een potje padel speelde. Na afloop van de wedstrijd feliciteerde de Mercedes-coureur zowel Argentinië als Messi, die werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Het F1-team van Mercedes en MotoGP-renstal Repsol Honda reageerden ieder op hun eigen manier op de wereldtitel van Argentinië. De achtvoudig F1-constructeurskampioen plaatste een screenshot waarin het aan Messi vraagt of hij een overstap naar Brackley ziet zitten. Honda plaatste een eigen variant op Twitter met een afbeelding waarop de Argentijn in een overall van het team is gehesen.

De MotoGP zelf feliciteerde Argentinië ook via Twitter. Dat deed de klasse met een foto van Valentino Rossi, die een shirt van de Argentijnse voetballegende Diego Maradona draagt.

Ook FC Barcelona-fans Aleix Espargaro en Marc Marquez konden niet achterblijven en feliciteerden Messi in het bijzonder met het behalen van de wereldtitel. Daar waar Espargaro het relatief bescheiden bij "Leeeoooooooo" en twee Argentijnse vlaggetjes houdt op Twitter, kiest Marquez - net als Quartararo - voor een foto van hemzelf en Messi tijdens een eerdere ontmoeting. Hij feliciteert Argentinië en de aanvaller met de tekst: "Je hebt erop gejaagd en nu heb je 'm gewonnen! Sta op voor Messi, je bent een idool en je verdient het! Gefeliciteerd Argentinië."

Dat niet iedereen de behoefte voelde om de finale van het WK voetbal te kijken, blijkt wel uit de Instagram Story van Valtteri Bottas. De Alfa Romeo-coureur liet daarin weten dat hij lekker aan het uitrusten was en mogelijk in slaap zou vallen in zijn stoel, terwijl vele anderen naar een voetbalspektakelstuk keken.