Marquez houdt na mindere test vertrouwen in Honda

Repsol-Honda MotoGP-coureur Marc Marquez testte vorige maand voor het eerst met zijn nieuwe machine voor volgend jaar. Ondanks dat motor op een aantal punten wel een vooruitgang is op die van afgelopen jaar, was de Spanjaard niet echt tevreden met wat hij voelde. "Je eist altijd het maximale van je team en je merk. Ik ga niets nieuws zeggen, maar de test in Valencia was niet wat ik ervan verwachtte. Ik was vijf dagen in Japan en had veel vergaderingen. De intentie [van Honda's kant] is er, en in februari zal ik zeker gaan testen. Maar dat is niet goed, want wat je daar test is wat je het hele jaar zult hebben."

Marquez rijdt al lang bij Honda en boekte er veel successen. Maar liefst zes keer werd hij er wereldkampioen in de MotoGP. Daarom maakt Marquez zich nog niet al te veel zorgen. "Maar ik vertrouw Honda en het hele team. Het team is geweldig en ze geven alles. Nu moet ik de motor zo goed mogelijk besturen. Wat mij een goed gevoel geeft, is dat toen ik terugkwam van de blessure, ik de laatste vier races vier goede races had, met een aantal starts op de eerste rij. De snelheid is er. Maar snelheid is voor mij niet genoeg; om te winnen moet je ook consistentie en ritme hebben. Hoe meer de motor je helpt, hoe gemakkelijker het wordt."

Volgend jaar gaat de MotoGP testen met een nieuw format. De vierde vrije training wordt afgeschaft en de derde oefensessie wordt ingekort. Daarvoor in de plaats wordt er een sprintrace aan elk weekend toegevoegd. "Het wordt een nieuw format en we zullen ons moeten aanpassen. In de praktijk zullen we minder rondes hebben. Dit formaat zal zich moeten aanpassen aan de eisen van de teams en de rijders", aldus Marquez.