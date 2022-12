Rins worstelde met onzekerheid na aangekondigde vertrek Suzuki

Suzuki maakte begin mei intern bekend dat het na het seizoen 2022 uit de MotoGP zou vertrekken. Daardoor kwamen de rijders, die op dat moment dicht bij het tekenen van een nieuwe Suzuki-contract waren, op straat te staan. Voor Joan Mir was vrijwel meteen belangstelling van Repsol Honda, zoals dat eerder in zijn loopbaan ook het geval was. In het geval van Rins lag het iets gecompliceerder. Voor hem moesten bepaalde puzzelstukken op de plek vallen om een zitje op de grid voor 2023 te bemachtigen. En dat had invloed op de mentale gesteldheid van de Spanjaard.

“Het heeft echt wel invloed op mij gehad”, zegt Rins. “Het was niet makkelijk om zonder contract voor het volgende seizoen te racen. Ook al omdat we races hadden die niet makkelijk gingen, in Barcelona brak ik mijn hand na een zware crash [aangesticht door Takaaki Nakagami]. Op dat moment ging helemaal niets goed. Maar we hebben heel hard gewerkt om helemaal geconcentreerd te blijven, dat was niet makkelijk. Maar het lukte wel.” Gevraagd of dat de moeilijkste fase van zijn loopbaan was, vervolgt Rins: “Mogelijk ja, ik heb altijd alles onder controle gehad. Na Jerez was die controle weg en wist ik niet of ik zou racen.”

Na een moeilijke fase sloot Suzuki het seizoen ijzersterk af. Rins won op Phillip Island en schreef ook de Grand Prix van Valencia op zijn naam. “Elke keer als ik op de motor stap en op de baan kom, dan geef ik alles”, reageert hij op de vraag of hij daarmee het ongelijk van de Suzuki-directie heeft bewezen. “Ik heb het goed gedaan voor Suzuki. We zijn competitief geweest, we hebben gewonnen, Joan heeft de wereldtitel gepakt. We hebben veel gedaan. Uiteindelijk wat ze ons gezegd hebben is dat ze stoppen omdat ze andere plannen hebben voor het milieu. Ik respecteer de beslissing, het is niet eenvoudig. We hebben een competitief pakket, dit jaar hebben we met de motor een enorme stap gemaakt. Als we niemand inhaalden konden we de Ducati’s in ieder geval bijhouden. Maar het is hun beslissing, ik kan er niets over zeggen. Uiteindelijk hebben ze mij veel gegeven, ik heb zoveel mogelijk teruggegeven. Het is wat het is.”

Uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht voor Rins. Alex Marquez vertrok bij LCR Honda om zijn loopbaan bij Gresini Racing te vervolgen. Rins kon daardoor net als teamgenoot Mir tekenen bij een Honda-team. “Ik ben heel gemotiveerd om een andere motor te proberen, ik heb zes jaar op deze fiets gereden. Een verandering kan goed zijn. Honda is Honda. Ze zullen een competitieve machine bouwen. We hebben Marc de laatste races al nieuw spul zien testen, hij doet mee. Op Phillip Island vocht ik met hem, ik zag hoe de motor was. We hebben gevochten. De motor is niet de beste op dit moment, het nieuwste pakket is nog niet optimaal. Maar Honda is Honda, ze zullen er weer bovenop komen.”